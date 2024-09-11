Более 60% жителей Юга России готовы переехать на Дальний Восток

Количество таких людей среди опрошенных по регионам России составило 12%. Готовность переехать на Дальний Восток при определенных условиях, больше всего продемонстрировали жители ЮФО, их количество составило 66% опрошенных.



Для сравнения, москвичи и жители Московской области оказались наименее расположены к переездам и даже отдыху на Дальнем Востоке. Количество отрицательных ответов среди них достигло 49%. В южных регионах процент отрицательного ответа составил всего 31.



Участники опроса пояснили, что многих из них Дальний Восток привлекает разнообразием ландшафтов (54%) и уникальными экосистемами (41%). Еще 34% респондентов главной причиной выбора этого направления назвали богатые ресурсы для рыбалки и охоты.



Тем не менее 53% россиян никогда не были на Дальнем Востоке, но хотели бы побывать. 9% опрошенных уже отдыхали в этом регионе и с удовольствием сделали бы это еще раз.



Главным мотивом для переезда жители южных регионов России назвали получение работы с высокой зарплатой. Такой ответ выбрали 64% респондентов ЮФО и 62% СКФО. Более половины опрошенных отметили в качестве мотива наличие средств для комфортного проживания. Собственное жилье на Дальнем Востоке стало главным условием переезда для 43% опрошенных, а стартовый капитал для открытия бизнеса стал бы достаточным основанием для 21% участников исследования.



Среди готовых к переезду россиян, многие принципиальным посчитали возможную смену головного офиса работодателя. Положительно вопрос о переезде в таком случае решили бы для себя 57% опрошенных по всей России, а тех, кто не поехал бы за своей компанией на Дальний Восток, оказалось только 14%.

Среди жителей Юга России положительно ответили 54%, а количество жителей СКФО составило 66%.



Напомним, что опрос был проведен ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.