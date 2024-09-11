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Posted 11 сентября, 14:44

Published 11 сентября, 14:44

Modified 11 сентября, 14:46

Updated 11 сентября, 14:46

Более 60% жителей Юга России готовы переехать на Дальний Восток

Более 60% жителей Юга России готовы переехать на Дальний Восток

11 сентября 2024, 14:44
Фото: 1MI
Такие цифры опубликовал ВТБ, по результатам опроса, который проводился в преддверии ВЭФ-2024. Согласно предоставленным данным, большая часть россиян, готовых обосноваться на Дальнем Востоке проживает в Северо-Кавказском федеральном округе.

Количество таких людей среди опрошенных по регионам России составило 12%. Готовность переехать на Дальний Восток при определенных условиях, больше всего продемонстрировали жители ЮФО, их количество составило 66% опрошенных.

Для сравнения, москвичи и жители Московской области оказались наименее расположены к переездам и даже отдыху на Дальнем Востоке. Количество отрицательных ответов среди них достигло 49%. В южных регионах процент отрицательного ответа составил всего 31.

Участники опроса пояснили, что многих из них Дальний Восток привлекает разнообразием ландшафтов (54%) и уникальными экосистемами (41%). Еще 34% респондентов главной причиной выбора этого направления назвали богатые ресурсы для рыбалки и охоты.

Тем не менее 53% россиян никогда не были на Дальнем Востоке, но хотели бы побывать. 9% опрошенных уже отдыхали в этом регионе и с удовольствием сделали бы это еще раз.

Главным мотивом для переезда жители южных регионов России назвали получение работы с высокой зарплатой. Такой ответ выбрали 64% респондентов ЮФО и 62% СКФО. Более половины опрошенных отметили в качестве мотива наличие средств для комфортного проживания. Собственное жилье на Дальнем Востоке стало главным условием переезда для 43% опрошенных, а стартовый капитал для открытия бизнеса стал бы достаточным основанием для 21% участников исследования.

Среди готовых к переезду россиян, многие принципиальным посчитали возможную смену головного офиса работодателя. Положительно вопрос о переезде в таком случае решили бы для себя 57% опрошенных по всей России, а тех, кто не поехал бы за своей компанией на Дальний Восток, оказалось только 14%.
Среди жителей Юга России положительно ответили 54%, а количество жителей СКФО составило 66%.

Напомним, что опрос был проведен ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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