Экономиста Василия Высокова наградили за вклад в устойчивое развитие Донского края

Posted 11 сентября, 09:32
Published 11 сентября, 09:32
Modified 11 сентября, 09:33
Updated 11 сентября, 09:33
Уже более тридцати лет профессор, д. э. н. Василий Высоков занимается реализацией экономических, а также социально-образовательных программ на юге страны.
В 1992 году супружеская пара Высоковых основала банк «Центр-инвест», который на сегодняшний день является одним из передовых финансовых институтов России в сфере внедрения принципов устойчивого развития. По объему кредитования, предоставленного малому и среднему бизнесу, банк занимает пятое место в стране, а по выданным ипотечным займам — одиннадцатое.
Василий Высоков — один из ведущих экспертов России. Под авторством профессора вышло более четырехсот научных работ, посвященных проблемам экономической трансформации и реформ в Ростовской области, а также вопросам развития МСП и ответственного банкинга. По инициативе экономиста был основан первый в стране центр финансовой грамотности. Его деятельность направлена на развитие финансовой культуры в Донском крае.
Благодаря просветительской работе профессора и устойчивым практикам банка в регионе созданы благоприятные условия для реализации творческого потенциала бизнеса.