Экономиста Василия Высокова наградили за вклад в устойчивое развитие Донского края

Василий Высоков — один из ведущих экспертов России. Под авторством профессора вышло более четырехсот научных работ, посвященных проблемам экономической трансформации и реформ в Ростовской области, а также вопросам развития МСП и ответственного банкинга. По инициативе экономиста был основан первый в стране центр финансовой грамотности. Его деятельность направлена на развитие финансовой культуры в Донском крае.