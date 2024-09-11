Представители вузов ЛДНР пройдут образовательный интенсив в ДГТУ

Posted 11 сентября, 08:58
Published 11 сентября, 08:58
Modified 11 сентября, 09:14
Updated 11 сентября, 09:14
Согласно поручению Министерства науки и высшего образования РФ в осеннем интенсиве участие примут 1125 работников из 11 вузов новых территорий.
Как поясняет начальник управления дополнительного образования ДГТУ, доцент, к. т. н. Людмила Алексеенко, весь комплекс мероприятий направлен на повышение уровня компетентности сотрудников университетов новых регионов.
— Это и вопросы содействия достижению технологического суверенитета, и обеспечения научных прорывов на базе своих образовательных организаций куда можно отнести механизмы, лучшие практики, наукоемкие технологии, сетевое взаимодействие с ведущими вузами и организациями, публикационная активность и заявочная деятельность, — говорит Людмила Алексеенко.
В ДГТУ сообщают, что на осень текущего года запланировано проведение девяти потоков узкопрофильных образовательных интенсивов для профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала и представителей обеспечивающих служб университетов. Отдельный трек подготовлен для руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций по вопросам формирования и корректировки программ развития университетов с учетом президентских указов и целей национального развития.
В рамках каждого из потоков обучение составит три дня. За это время участники посетят лекции, семинары и практические занятия. В качестве экспертов перед слушателями выступят представители ключевых подразделений, научных школ, институтов, факультетов и научных лабораторий ДГТУ, а также приглашенные спикеры — эксперты в рассматриваемых областях.
Добавим, что программа повышения уровня компетентности работников образовательных организаций высшего образования ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей стартовала в 2022 году. За два года с момента начала реализации проекта удостоверения о прохождении образовательного интенсива получили более 9 тысяч представителей вузов новых регионов России.