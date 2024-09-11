Представители вузов ЛДНР пройдут образовательный интенсив в ДГТУ

В рамках каждого из потоков обучение составит три дня. За это время участники посетят лекции, семинары и практические занятия. В качестве экспертов перед слушателями выступят представители ключевых подразделений, научных школ, институтов, факультетов и научных лабораторий ДГТУ, а также приглашенные спикеры — эксперты в рассматриваемых областях.