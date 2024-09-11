Росбанк присоединится к Т-Банку в качестве филиала

Для ключевых корпоративных клиентов и прайвет-сегмента будет предоставлено обслуживание в офлайн-формате, в то время как другие клиенты перейдут на онлайн-обслуживание. Данная трансформация станет более удобной благодаря увеличению сети банкоматов Т-Банка до 10 тысяч.