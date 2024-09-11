Росбанк присоединится к Т-Банку в качестве филиала

Posted 11 сентября, 19:04
Published 11 сентября, 19:04
Modified 11 сентября, 19:05
Updated 11 сентября, 19:05
Быстрая и эффективная интеграция этих двух крупных финансовых учреждений создаст структуру, которая войдет в число пяти крупнейших банков по объемам привлеченных средств, пишет rosbalt.ru.
Объединение будет реализовано с использованием единых платформенных IT-решений, что позволит избежать дублирования функций, не потребует дополнительных затрат и даст возможность быстро осуществить интеграцию. Для минимизации рисков назначена опытная команда.
Для ключевых корпоративных клиентов и прайвет-сегмента будет предоставлено обслуживание в офлайн-формате, в то время как другие клиенты перейдут на онлайн-обслуживание. Данная трансформация станет более удобной благодаря увеличению сети банкоматов Т-Банка до 10 тысяч.
Сотрудники Росбанка будут переведены в Т-Банк. Сейчас в Росбанке трудится около 9 тыс. человек, тогда как Т-Банк имеет штат из более чем 90 тыс. работников.
Глава Т-Банка Станислав Близнюк подчеркнул, что качество предоставляемых услуг останется на высоком уровне, а председатель правления Росбанка Николай Сидоров уверен, что объединение опыта и экспертизы обоих банков принесет новые возможности для клиентов. Все обязательства по действующим договорам остаются в силе.