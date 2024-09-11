Российские студенческие отряды и аграрии собрались на всероссийском форуме «Ростов»

На протяжении пяти дней форума участники вместе с экспертами рассмотрят успешные практики и проекты по повышению качества жизни в сельской местности, создадут образ современного специалиста АПК и встретятся с потенциальными работодателями и инвесторами. Также на форуме участники представят и защитят свои социальные проекты на грантовом конкурсе Росмолодёжи, который даст возможность выиграть до 1 млн рублей на свою идею и вернуться домой с финансовой поддержкой.