Российские студенческие отряды и аграрии собрались на всероссийском форуме «Ростов»

Posted 11 сентября, 12:11
Published 11 сентября, 12:11
Modified 11 сентября, 12:13
Updated 11 сентября, 12:13
В рамках «Ростова» реализуется Всероссийский форум студенческих сельскохозяйственных отрядов.
«Мы собрали 150 активных аграриев со всей России, чтобы изучить методы вовлечения молодых людей в социально-значимую деятельность в сёлах, проработать концепцию развития имиджа сельскохозяйственного направления Российских студенческих отрядов, а также усилить свои лидерские навыки», — молодёжный министр сельского хозяйства, руководитель сельхознаправления Российских студенческих отрядов Ростовской области Владимир Живой.
Для студентов проведут образовательную программу от представителей аграрно-промышленного комплекса России, Центрального штаба Российских студенческих отрядов, а также организуют рабочие сессии по созданию итогового продукта от участников, развлекательную программу.
«В 2024 году представителями сельскохозяйственного направления РСО стали около 15000 студентов по различным сферам деятельности: животноводческие, механизированные и уборочные отряды, также технология переработки сельскохозяйственной продукции, рыбопереработка и отряды агрономического направления», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.
На форуме молодые люди разработают модели предприятий агропромышленного комплекса и карту развития сельскохозяйственного направления работы Российских студенческих отрядов, создадут продукты для отечественных агропромышленных холдингов: «ЭКО-культура», «Агрокомплекс Выселковский», «Эконива» и «Дамате».
На протяжении пяти дней форума участники вместе с экспертами рассмотрят успешные практики и проекты по повышению качества жизни в сельской местности, создадут образ современного специалиста АПК и встретятся с потенциальными работодателями и инвесторами. Также на форуме участники представят и защитят свои социальные проекты на грантовом конкурсе Росмолодёжи, который даст возможность выиграть до 1 млн рублей на свою идею и вернуться домой с финансовой поддержкой.