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Posted 11 сентября, 12:11

Published 11 сентября, 12:11

Modified 11 сентября, 12:13

Updated 11 сентября, 12:13

Российские студенческие отряды и аграрии собрались на всероссийском форуме «Ростов»

Российские студенческие отряды и аграрии собрались на всероссийском форуме «Ростов»

11 сентября 2024, 12:11
Фото: медиа-служба форума «Ростов»
На берегу Азовского моря в лагере «Спутник» начал работу Всероссийский молодежный форум «Ростов» платформы «Росмолодёжь. События», он объединил 550 участников из 72 регионов страны. Форум в 15-й раз проводится с участием Российских студенческих отрядов.

В рамках «Ростова» реализуется Всероссийский форум студенческих сельскохозяйственных отрядов.

«Мы собрали 150 активных аграриев со всей России, чтобы изучить методы вовлечения молодых людей в социально-значимую деятельность в сёлах, проработать концепцию развития имиджа сельскохозяйственного направления Российских студенческих отрядов, а также усилить свои лидерские навыки», — молодёжный министр сельского хозяйства, руководитель сельхознаправления Российских студенческих отрядов Ростовской области Владимир Живой.

Для студентов проведут образовательную программу от представителей аграрно-промышленного комплекса России, Центрального штаба Российских студенческих отрядов, а также организуют рабочие сессии по созданию итогового продукта от участников, развлекательную программу.

Участники Российских студенческих отрядов на всероссийском форумеУчастники Российских студенческих отрядов на всероссийском форуме
Участники Российских студенческих отрядов на всероссийском форумеУчастники Российских студенческих отрядов на всероссийском форуме
Фото: медиа-служба форума «Ростов». Участники Российских студенческих отрядов на всероссийском форуме

«В 2024 году представителями сельскохозяйственного направления РСО стали около 15000 студентов по различным сферам деятельности: животноводческие, механизированные и уборочные отряды, также технология переработки сельскохозяйственной продукции, рыбопереработка и отряды агрономического направления», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.

На форуме молодые люди разработают модели предприятий агропромышленного комплекса и карту развития сельскохозяйственного направления работы Российских студенческих отрядов, создадут продукты для отечественных агропромышленных холдингов: «ЭКО-культура», «Агрокомплекс Выселковский», «Эконива» и «Дамате».

Участники Российских студенческих отрядов на всероссийском форумеУчастники Российских студенческих отрядов на всероссийском форуме
Участники Российских студенческих отрядов на всероссийском форумеУчастники Российских студенческих отрядов на всероссийском форуме
Фото: медиа-служба форума «Ростов». Участники Российских студенческих отрядов на всероссийском форуме

На протяжении пяти дней форума участники вместе с экспертами рассмотрят успешные практики и проекты по повышению качества жизни в сельской местности, создадут образ современного специалиста АПК и встретятся с потенциальными работодателями и инвесторами. Также на форуме участники представят и защитят свои социальные проекты на грантовом конкурсе Росмолодёжи, который даст возможность выиграть до 1 млн рублей на свою идею и вернуться домой с финансовой поддержкой.

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