Сбербанк выбрал трех лучших студентов Ростова

Победителей, всех участников проекта и студентов Ростовской области поздравила с началом нового учебного года Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка. Она пожелала, чтобы они смогли реализовать все свои идеи, получить новые компетенции. Банк готов поддержать их в этом, предоставляя возможности для прохождения практики или стажировок в различных областях: от искусственного интеллекта и IT до работы с клиентами в офисах. Это прекрасный шанс попробовать себя в профессии и сделать первые шаги в карьере, отметила Мария Прохорова.