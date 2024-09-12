Сбербанк выбрал трех лучших студентов Ростова

Posted 12 сентября, 12:01
Published 12 сентября, 12:01
Modified 12 сентября, 12:02
Updated 12 сентября, 12:02
Реализация специального проекта началась в сентябре текущего года. Молодым россиянам из 13 городов РФ, в том числе Ростова-на-Дону, предложили попробовать свои возможности в прохождении тестирования, по результатам которого участники были приглашены в головной офис Юго-Западного банка и его Ростовского отделения.
Студентам продемонстрировали внутреннюю структуру. Руководители различных направлений поделились личным опытом, рассказали о своих причинах выбора банка и о текущих задачах.
С приветственным словом к студентам обратился Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. По его словам, студенческие годы — не самый простой, но один из самых лучших периодов жизни. Он сам прошел обучение в трех вузах, последнее образование получил уже в достаточно зрелом возрасте. Продолжает развиваться и призывает студентов максимально использовать предлагаемые возможности.
После экскурсии участников ожидала увлекательная игра, состоящая из трёх этапов: мини-викторина о технологиях и истории, решение логических задач и креативная презентация стартапа. В результате были определены три лучших участника: студентка первого курса экономического факультета ЮФУ Настасья Калашникова, студент четвёртого курса того же факультета Даниил Нестеренко и студентка второго курса факультета экономики, управления и права РГУПС Юлия Исаева. Вскоре их фотографии появятся на экранах в Ростове-на-Дону.
Победителей, всех участников проекта и студентов Ростовской области поздравила с началом нового учебного года Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка. Она пожелала, чтобы они смогли реализовать все свои идеи, получить новые компетенции. Банк готов поддержать их в этом, предоставляя возможности для прохождения практики или стажировок в различных областях: от искусственного интеллекта и IT до работы с клиентами в офисах. Это прекрасный шанс попробовать себя в профессии и сделать первые шаги в карьере, отметила Мария Прохорова.