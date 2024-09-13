Адвокат Кати Лель не подтвердила, что певица требует от Кушанашвили 6,5 млн рублей

Галанцева сообщила «Ридусу», что данная сумма была сформирована ещё до того, как сам Отар Кушанашвили узнал о своем тяжелом заболевании. Она добавила, что стороны в процессе разрешения ситуации ещё обсудят все детали. Поэтому разговоры о размере компенсации, по её мнению, являются уловками различных изданий, чтобы поднять свой рейтинг на фоне конфликта известных людей. Адвокат также назвала информацию о 6,5 миллионах гипертрофированной и вырезанной из контекста.