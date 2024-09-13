Адвокат Кати Лель не подтвердила, что певица требует от Кушанашвили 6,5 млн рублей

Posted 13 сентября, 15:18
Published 13 сентября, 15:18
Modified 13 сентября, 15:19
Updated 13 сентября, 15:19
Агентство «Ридус» пообщалось с Татьяной Галанцевой, адвокатом певицы Кати Лель. Она рассказала изданию, что артистка больше не требует от шоумена Отара Кушанашвили 6,5 миллионов рублей компенсации морального ущерба.
Певица Катя Лель посчитала оскорбительными слова о её ментальном здоровье, сказанные Кушанашвили, и в марте текущего года подала на него в суд. По информации Telegram-канала Shot, артистка требует от него 6,5 миллионов компенсации морального вреда и возмещения судебных издержек в размере около 478 тысяч рублей.
Галанцева сообщила «Ридусу», что данная сумма была сформирована ещё до того, как сам Отар Кушанашвили узнал о своем тяжелом заболевании. Она добавила, что стороны в процессе разрешения ситуации ещё обсудят все детали. Поэтому разговоры о размере компенсации, по её мнению, являются уловками различных изданий, чтобы поднять свой рейтинг на фоне конфликта известных людей. Адвокат также назвала информацию о 6,5 миллионах гипертрофированной и вырезанной из контекста.
Собеседница издания подчеркнула, что Катя Лель требует удаления оскорбительного контента. Адвокат певицы также напомнила, что денежная компенсация за моральный ущерб предусмотрена законом.