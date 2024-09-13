rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 15:18

Published 13 сентября, 15:18

Modified 13 сентября, 15:19

Updated 13 сентября, 15:19

Адвокат Кати Лель не подтвердила, что певица требует от Кушанашвили 6,5 млн рублей

13 сентября 2024, 15:18
Юрист рассказала, что вопрос о сумме компенсации и прочие детали стороны будут обсуждать в рамках разрешения данного спора. Сообщения о 6,5 миллионах она назвала гипертрофированной и вырванной из контекста информацией.

Агентство «Ридус» пообщалось с Татьяной Галанцевой, адвокатом певицы Кати Лель. Она рассказала изданию, что артистка больше не требует от шоумена Отара Кушанашвили 6,5 миллионов рублей компенсации морального ущерба.

Певица Катя Лель посчитала оскорбительными слова о её ментальном здоровье, сказанные Кушанашвили, и в марте текущего года подала на него в суд. По информации Telegram-канала Shot, артистка требует от него 6,5 миллионов компенсации морального вреда и возмещения судебных издержек в размере около 478 тысяч рублей.

Галанцева сообщила «Ридусу», что данная сумма была сформирована ещё до того, как сам Отар Кушанашвили узнал о своем тяжелом заболевании. Она добавила, что стороны в процессе разрешения ситуации ещё обсудят все детали. Поэтому разговоры о размере компенсации, по её мнению, являются уловками различных изданий, чтобы поднять свой рейтинг на фоне конфликта известных людей. Адвокат также назвала информацию о 6,5 миллионах гипертрофированной и вырезанной из контекста.

Собеседница издания подчеркнула, что Катя Лель требует удаления оскорбительного контента. Адвокат певицы также напомнила, что денежная компенсация за моральный ущерб предусмотрена законом.

#Общество
Подпишитесь
Популярное