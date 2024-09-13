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Posted 13 сентября, 11:20

Published 13 сентября, 11:20

Modified 13 сентября, 11:23

Updated 13 сентября, 11:23

Банк «Центр-инвест» на форуме «Ростов 2024»

Банк «Центр-инвест» на форуме «Ростов 2024»

13 сентября 2024, 11:20
Фото: donland.ru
Банк «Центр-инвест» на форуме «Ростов 2024»
Гости российского форума «Ростов 2024» посетили лекцию и квиз, организованные представителями банка «Центр-инвест». Мероприятия были посвящены вопросам финансовой кибербезопасности.

Ключевой темой образовательной программы форума «Ростов 2024» стало развитие сельских территорий и агросектора. Молодежь занималась созданием моделей предприятий аграрной промышленности и карты развития сельхознаправления в деятельности Российских студенческих отрядов. Кроме того, участники разрабатывали продукты для российских холдингов аграрно-промышленного сектора.

Для регионального банка «Центр-инвест» сельскохозяйственная сфера экономики является одним из ключевых направлений работы. Свыше 1500 предприятий аграрного сектора входит в число заемщиков банка.

Фото: банк «Центр-инвест».

В текущем году молодежный форум «Ростов», в 15-й раз проходящий на берегу Азовского моря, обрел статус всероссийского. На его площадках встретились свыше 500 гостей из 72 российских регионов. Для участников мероприятия работа в сельскохозяйственной отрасли является престижной, она перспективна и играет большую роль в жизни Российской Федерации.

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