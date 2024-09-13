Банк «Центр-инвест» на форуме «Ростов 2024»

В текущем году молодежный форум «Ростов», в 15-й раз проходящий на берегу Азовского моря, обрел статус всероссийского. На его площадках встретились свыше 500 гостей из 72 российских регионов. Для участников мероприятия работа в сельскохозяйственной отрасли является престижной, она перспективна и играет большую роль в жизни Российской Федерации.