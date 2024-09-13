Банк «Центр-инвест» на форуме «Ростов 2024»

Posted 13 сентября, 11:20
Published 13 сентября, 11:20
Modified 13 сентября, 11:23
Updated 13 сентября, 11:23
Ключевой темой образовательной программы форума «Ростов 2024» стало развитие сельских территорий и агросектора. Молодежь занималась созданием моделей предприятий аграрной промышленности и карты развития сельхознаправления в деятельности Российских студенческих отрядов. Кроме того, участники разрабатывали продукты для российских холдингов аграрно-промышленного сектора.
Для регионального банка «Центр-инвест» сельскохозяйственная сфера экономики является одним из ключевых направлений работы. Свыше 1500 предприятий аграрного сектора входит в число заемщиков банка.
В текущем году молодежный форум «Ростов», в 15-й раз проходящий на берегу Азовского моря, обрел статус всероссийского. На его площадках встретились свыше 500 гостей из 72 российских регионов. Для участников мероприятия работа в сельскохозяйственной отрасли является престижной, она перспективна и играет большую роль в жизни Российской Федерации.