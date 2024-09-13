Губернатор Василий Голубев поздравил дончан с 87-летием региона и вручил госнаграды

Posted 13 сентября, 14:42
Published 13 сентября, 14:42
Modified 13 сентября, 14:44
Updated 13 сентября, 14:44
Свои поздравления также направили председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин и полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
В Ростовском общественном собрании прошла торжественная церемония вручения наград, приуроченная к 87-летию основания Ростовской области. Глава региона Василий Голубев вручил награды донским специалистам, среди которых были военные, аграрии, медики, педагоги и работники промышленных предприятий.
—87-й день рождения Ростовской области мы отмечаем в кругу земляков, и каждый из вас внес весомый вклад в развитие ее стратегических отраслей, в ее защиту и её благополучие. Вашими усилиями донской край находится в числе лидеров по самым разным направлениям, — обратился к собравшимся Василий Голубев.
Губернатор добавил, что на Дону открываются новые производства и это помогает решать президентскую задачу обеспечения технологического суверенитета России.
— Начали свою работу тракторный завод, предприятие по выпуску трансмиссий и мостов в Ростове, производство коммунальной и сельхозтехники в Таганроге. На новом заводе собирают трактор двухтысячной серии с высокой степенью локализации. Промышленное производство за семь месяцев 2024 года выросло более чем на 12%. Из-за погодных условий селяне собрали в этом году урожай ранних зерновых, но 11 млн т — это достойный результат. Слаженная работа всех отраслей донской экономики — весомый вклад в обеспечение национальных интересов государства, а награды — это результат преданности своему делу и своей Родине, — отметил глава региона.
Орденом Дружбы отметили труд ректора Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова Юрия Разорёнова. Этот старейший вуз юга России и сегодня создает кластер для инновационного развития региональной промышленности, проводит уникальные исследования и реализует разработки, способные укрепить технологический суверенитет России.
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» за успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов, присвоили проректору Ростовского государственного медицинского университета, профессору, доктору медицинских наук, автору более 300 научных работ Елене Чаплыгиной. Также государственных наград удостоились и 11 работников донского здравоохранения.
В день рождения донского края чествовали и военнослужащих, которые отважно защищают интересы России на передовой.
— Тихий Дон во все времена славился своими отважными сынами. Нынешнее поколение защитников, продолжая традиции дедов и прадедов, достойно отстаивает интересы Отечества в зоне спецоперации, — подчеркнул Василий Голубев.
Один из них — майор Владимир Лазарев, чьи грамотные действия обеспечили непрерывную связь, управление средствами армейской авиации в условиях боев. Владимир Юрьевич был награждён медалью Жукова. Такой же награды удостоен и прапорщик Сергей Недорезов.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «За отвагу» награждены Алексей Гречко и Артур Мазурек. Медалью Суворова отмечен Алексей Волков.
Губернатор добавил, что сегодня в работу по оказанию помощи нашим бойцам на постоянной основе, включены практически все жители Ростовской области. А благодаря деятельности регионального фонда, подразделениям Вооруженных сил РФ уже собрано и поставлено более 7 тысяч тонн гуманитарных грузов.
— Уверен, что девиз «Быть добру на Дону!» будет актуальным всегда. Главное богатство Ростовской области — это люди, которые любят родную землю и готовы для её благополучия отдавать свои силы, время, талант. Благодарю всех жителей Ростовской области за труд, добрые дела, воспитание достойного подрастающего поколения, — сказал Василий Голубев.