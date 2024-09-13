Губернатор Василий Голубев поздравил дончан с 87-летием региона и вручил госнаграды

— Начали свою работу тракторный завод, предприятие по выпуску трансмиссий и мостов в Ростове, производство коммунальной и сельхозтехники в Таганроге. На новом заводе собирают трактор двухтысячной серии с высокой степенью локализации. Промышленное производство за семь месяцев 2024 года выросло более чем на 12%. Из-за погодных условий селяне собрали в этом году урожай ранних зерновых, но 11 млн т — это достойный результат. Слаженная работа всех отраслей донской экономики — весомый вклад в обеспечение национальных интересов государства, а награды — это результат преданности своему делу и своей Родине, — отметил глава региона.