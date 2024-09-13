Российские студенческие отряды Ростовской области бесплатно обучат рабочим профессиям

Posted 13 сентября, 13:35
Published 13 сентября, 13:35
Modified 13 сентября, 13:37
Updated 13 сентября, 13:37
По результатам отбора, студенты из Ростовской области, наряду со студентами со всей страны, получат квалифицированные рабочие профессии.
«Возможность прохождения бесплатного обучения по рабочим профессиям для участников Российских студенческих отрядов действует уже четвертый год. В бюджете Российской Федерации были предусмотрены средства, чтобы студенты могли получать дополнительную профессию, что позволило повысить качество подготовки участников студенческих отрядов перед работой. Ребята работали на крупнейших объектах Газпрома, РЖД, на объектах премиум-класса в туристической индустрии. Осенью стартует новая волна обучения.», — прокомментировал Михаил Киселёв, депутат Госдумы РФ, председатель Правления Российских студенческих отрядов.
С 2021 года у участников движения студенческих отрядов, благодаря такому обучению, есть возможность получитьгарантированное летнее трудоустройство. По итогам 2023 года было обучено 38 436 человек по 130 профессиям.
«В текущем году из Ростовской области отправились на работу около 7000 студентов, участников РСО. Они закрывают потребности работодателей в сферах строительства, производства, услуг и сервиса. Наши ребята работают в России и за рубежом», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.
Конкурс проводится в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации. На сайте гранты.трудкрут.рфдоступно более 250 вариантов профессий
.Заявки на конкурс принимаются с 10 по 17 сентября от образовательных организаций. Итоги конкурса будут подведены и размещены на сайте гранты.трудкрут.рф 2 октября. Обучение пройдет в период с 10 октября по 25 декабря.
В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 12 500 участников движения.