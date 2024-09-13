ВТБ: летний отдых обошелся жителям ЮФО в среднем в 100 тыс. рублей

Чаще всего южане проводили отпуск на местных курортах — 31%, дома (22% опрошенных), у друзей (15%), а также на даче — 10%. По данным роуминга абонентов оператора ВТБ Мобайл, в топ-10 направлений этим летом вошли: Турция (около 20%), Белоруссия (19%), а также Абхазия, Казахстан, Египет, Грузия, Таиланд и Армения. Вместе с Киргизией и Азербайджаном на эти страны пришлось более 70% всех летних путешествий.