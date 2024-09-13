Юрист Малютин: Блиновского уволят из ВС РФ, если он виновен в налоговых преступлениях

Собеседник издания, ссылаясь на указ президента РФ от 21 сентября 2022 года отметил, что, если Блиновского осудят к сроку в местах лишения свободы, то он будет уволен из рядов вооруженных сил. Малютин также заметил в деле Алексея Блиновского одну странность. Он рассказал, что в подобных ситуациях обеспечение явки для участия в следственных действиях осуществляется через командира части. Однако, в случае с Блиновским командир данную обязанность не выполнил.