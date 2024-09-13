Юрист Малютин: Блиновского уволят из ВС РФ, если он виновен в налоговых преступлениях

Posted 13 сентября, 05:09
Published 13 сентября, 05:09
Modified 13 сентября, 05:09
Updated 13 сентября, 05:09
Военный юрист Павел Малютин в беседе с «Ридусом» рассказал, что мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея уволят с военной службы, если он будет признан виновным в неуплате налогов. Его задержали в воинской части в зоне в СВО, куда он отправился добровольцем после ареста жены, и доставили в Москву на допрос.
Собеседник издания, ссылаясь на указ президента РФ от 21 сентября 2022 года отметил, что, если Блиновского осудят к сроку в местах лишения свободы, то он будет уволен из рядов вооруженных сил. Малютин также заметил в деле Алексея Блиновского одну странность. Он рассказал, что в подобных ситуациях обеспечение явки для участия в следственных действиях осуществляется через командира части. Однако, в случае с Блиновским командир данную обязанность не выполнил.