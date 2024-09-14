На День города Алексей Логвиненко посетил торжественный молебен и поздравил ростовчан

Posted 14 сентября, 13:41
Published 14 сентября, 13:41
Modified 14 сентября, 13:43
Updated 14 сентября, 13:43
Торжественный молебен, приуроченный к 275-летию Ростова-на-Дону, проходил в одной из главных достопримечательностей донской столицы — Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Его провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
По словам главы администрации города Ростова Алексея Логвиненко, построенный в далеком 1860 году, собор давно стал знаковым местом для ростовчан и гостей города.
Основные события развернулись в историческом центре нашего города. Здесь глава городской администрации Алексей Логвиненко возложил цветы к памятнику святого покровителя донской столицы — Святителю Димитрию Ростовскому.
В Покровском сквере почтили память основательницы Ростова — Императрицы Елизаветы Петровны, которая своим указом от 1749 года учредила Темерницкую таможню.
— За 275 лет из крепости донская столица превратилась в крупнейший административный, экономический, культурный, научно-образовательный, промышленный центр Юга России. Мы гордимся героическим прошлым. Восхищаемся трудовыми подвигами ростовчан. Приумножаем традиции и делаем всё для того, чтобы наш город развивался, рос и процветал, — отметил Алексей Логвиненко.
Ростовский градоначальник подчеркнул, что проведение специальной военной операции сплотило городское сообщество. Тысячи ростовчан с оружием в руках встали на защиту интересов России, ростовский бизнес перестроил свои производства под нужды фронта, а сотни неравнодушных жителей нашего города-собирают гуманитарную помощь.
— Именно достижениями и успехами горожан пишется сегодня история современного города. В единстве и сплоченности наша сила! И когда мы вместе беремся за дело — нам любая задача по плечу! С Днем города, Ростов-на-Дону! Благополучия, счастья и процветания, ростовчане! Мира вам и добра, — добавил Алексей Логвиненко.