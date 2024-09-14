На День города Алексей Логвиненко посетил торжественный молебен и поздравил ростовчан

— Именно достижениями и успехами горожан пишется сегодня история современного города. В единстве и сплоченности наша сила! И когда мы вместе беремся за дело — нам любая задача по плечу! С Днем города, Ростов-на-Дону! Благополучия, счастья и процветания, ростовчане! Мира вам и добра, — добавил Алексей Логвиненко.