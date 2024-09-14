Председатель Правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов награжден премией «Репутация»

Президент ВСС Евгений Уфимцев подчеркнул, что Антон Устинов внес большой вклад в развитие страхования в новых геополитических и экономических реалиях. «Его активное участие в организации страховой и перестраховочной емкости для санкционных рисков помогло сохранить стабильность как страховой отрасли, так и других стратегических отраслей российской экономики. По инициативе СОГАЗа был принят ряд федеральных законов, направленных на совершенствование законодательства, обеспечения деятельности финансовых организаций и поддержание устойчивости финансового рынка», — сказал Евгений Уфимцев.