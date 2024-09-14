Председатель Правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов награжден премией «Репутация»

Posted 14 сентября, 17:09
Published 14 сентября, 17:09
Modified 9 октября, 17:17
Updated 9 октября, 17:17
Решение о присвоении звания лауреата премии было принято Президиумом Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
«СОГАЗ как лидер рынка уделяет большое внимание вопросам развития и консолидации отрасли, выполнению нашей общей миссии — обеспечению поддержки и защиты финансовых интересов людей и предприятий. Только вместе страховое сообщество может преодолеть текущие экономические вызовы, адаптироваться к изменениям и продолжать внедрять инновации», — отметил Антон Устинов.
Президент ВСС Евгений Уфимцев подчеркнул, что Антон Устинов внес большой вклад в развитие страхования в новых геополитических и экономических реалиях. «Его активное участие в организации страховой и перестраховочной емкости для санкционных рисков помогло сохранить стабильность как страховой отрасли, так и других стратегических отраслей российской экономики. По инициативе СОГАЗа был принят ряд федеральных законов, направленных на совершенствование законодательства, обеспечения деятельности финансовых организаций и поддержание устойчивости финансового рынка», — сказал Евгений Уфимцев.
Премия финансистов «Репутация» организуется с 2010 года в рамках Всероссийского государственного профессионального праздника «День финансиста» и призвана поддерживать престиж и доверие к профессии среди широкой аудитории, поднять на новый уровень профессиональную и социальную ответственность перед обществом российских финансовых специалистов.