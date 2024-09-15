Один из крупнейших работодателей России ищет офисных сотрудников в Ростове- на-Дону

Posted 15 сентября, 07:05
Published 15 сентября, 07:05
Modified 15 сентября, 07:05
Updated 15 сентября, 07:05
«Авито Работа» и Сбер запустили проект ориентированный на жителей Ростовской,
Самарской, Челябинской, Омской областей и Республики Башкортостан. По всей России
представлено около 1000 предложений о работе в компании. Среди наиболее часто
встречающихся вакансий — оператор кол-центра и специалист в области продаж.
Чтобы помочь работодателям найти сотрудников на самые редкие позиции, платформа
объединила усилия с компаниями по найму из регионов. За первое полугодие 2024 года
крупные рекламодатели России инвестировали в охватное продвижение вакансий на
платформе в 4,5 раза больше средств, чем за первые шесть месяцев 2023 года.
Директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных отметил
проблему дефицита кадров, которая наблюдается во всех субъектах и сферах бизнеса. В
связи с этим спрос на некоторые специальности растет. Так, в Ростове-на-Дону в первой
половине года спрос на специалистов поддержки увеличился на 64 процента год к году,
на менеджеров по продажам — на 46 процентов, а количество вакансий для операторов
кол-центра за последние двенадцать месяцев выросло на 62 процента.
Управляющий директор Управления привлечения талантов Сбербанка Анна Овчинникова
отметила, что в условиях нестабильности рынка работодатели адаптируют форматы
привлечения кадров. Многие компании расширяют штат. Что касается Сбера, то он
увеличивает наем сотрудников ввиду внедрения AI-технологий, автоматизации сервисов
и разработки умных устройств.