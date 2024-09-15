Один из крупнейших работодателей России ищет офисных сотрудников в Ростове- на-Дону



Директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных отметил

проблему дефицита кадров, которая наблюдается во всех субъектах и сферах бизнеса. В

связи с этим спрос на некоторые специальности растет. Так, в Ростове-на-Дону в первой

половине года спрос на специалистов поддержки увеличился на 64 процента год к году,

на менеджеров по продажам — на 46 процентов, а количество вакансий для операторов

кол-центра за последние двенадцать месяцев выросло на 62 процента.



Управляющий директор Управления привлечения талантов Сбербанка Анна Овчинникова

отметила, что в условиях нестабильности рынка работодатели адаптируют форматы

привлечения кадров. Многие компании расширяют штат. Что касается Сбера, то он

увеличивает наем сотрудников ввиду внедрения AI-технологий, автоматизации сервисов

и разработки умных устройств.