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Posted 16 сентября, 13:00

Published 16 сентября, 13:00

Modified 16 сентября, 13:00

Updated 16 сентября, 13:00

Александр Ищенко: В работе с наказами избирателей в приоритете социальная сфера

Александр Ищенко: В работе с наказами избирателей в приоритете социальная сфера

16 сентября 2024, 13:00
Фото: Законодательное собрание Ростовской области
В Законодательном Собрании Ростовской области подвели предварительные итоги исполнения наказов избирателей в 2024 году. О том, что было сделано и что еще предстоит сделать, рассказал председатель донского парламента Александр Ищенко.

Спикер Законодательного Собрания нашего региона сообщил, что в период избирательной кампании прошлого года, депутаты донского парламента получили огромное количество самых разнообразных наказов. После того, как парламент был сформирован, часть наказов была выполнена сразу, оставшиеся взяли в работу на весь срок полномочий нового созыва.

Александр Ищенко отметил, что депутаты донского парламента — люди ответственные, вопрос исполнения наказов возведен в ранг закона и контролируется постоянно.

— Масштабные наказы, такие как строительство школ, больниц, дорог, капитальный ремонт детских садов, поликлиник — это то, что требует значительных финансовых ресурсов, поэтому они включены в бюджет на ближайшие три года. По отдельным наказам, которые предусматривают значительные проектные работы и которые пока не попали в бюджет, мы прорабатываем вместе с Правительством области сроки, когда они могут быть исполнены до конца нашего действующего созыва, — добавил председатель.

По его словам, на данный момент исполнен 31 масштабный наказ. Еще 194 наказа включены в бюджет и обеспечены финансированием. Общая сумма на их исполнение практически достигает 15 млрд рублей.

Локальные проблемы муниципалитетов нашего региона, требующие не особо большого объема финансирования решаются в рамках календарного года. Для этих целей используются средства резервного фонда областного правительства, которые, по просьбе депутатов Законодательного Собрания, выделяются на исполнение наказов избирателей. С начала 2024 года, каждый депутат может направить 5 млн рублей на эти цели.

— Сейчас, в сентябре, завершается работа депутатов донского парламента по выполнению таких частных наказов. Речь идет о самых разнообразных обращениях избирателей, связанных с работой школ, детских садов, поликлиник, больниц, домов культуры, библиотек, коммунального хозяйства, благоустройства. Где-то была приобретена мебель для недавно отремонтированных спален в детском саду. Где-то, конкретно в Ростове, в один из колледжей приобретен специальный 3D принтер. Где-то нужно было пробрести оборудование для школьного хора, где-то нужно было провести ремонт в актовом зале. Все эти задачи, которые ставили перед нами избиратели на нынешний 2024 год практически полностью выполнены, — поделился Александр Ищенко.

Таким образом, за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в 2024 году уже было исполнено более 800 наказов. Больше половины из них коснулись сферы образования, в частности, 192 школы и 185 детских сада получили 136,6 млн рублей на решение своих задач.

134 наказа на общую сумму 44,7 млн рублей были исполнены в сфере культуры. Сюда вошла закупка мебели для Чертковской детской художественной школы, световое оборудование для Дома культуры станицы Казанской и много другого, включая новые книги, стеллажи и оборудование, которые получили 14 библиотек нашего региона.

15,3 млн рублей было направлено на исполнение наказов социальной направленности. Новую мебель получили центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и реабилитационный центр для детей-инвалидов в Ростове-на-Дону.

50,5 млн рублей пошло на региональное здравоохранение. Так, благодаря депутатам, оборудование и необходимый инвентарь получили 68 больниц и 13 поликлиник.

Александр Ищенко подчеркнул, что при реализации наказов избирателей, депутаты Законодательного Собрания, в первую очередь, руководствуются социальной значимостью проблем, которые нужно решать. И именно социальная сфера сегодня стоит в приоритете. Это и школы, и детские сады, поликлиники и больницы, библиотеки и дома культуры. Именно на эти цели направляется более 80 процентов тех расходов, которые финансирует областной бюджет для реализации наказов избирателей.

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