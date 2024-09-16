Александр Ищенко: В работе с наказами избирателей в приоритете социальная сфера

— Сейчас, в сентябре, завершается работа депутатов донского парламента по выполнению таких частных наказов. Речь идет о самых разнообразных обращениях избирателей, связанных с работой школ, детских садов, поликлиник, больниц, домов культуры, библиотек, коммунального хозяйства, благоустройства. Где-то была приобретена мебель для недавно отремонтированных спален в детском саду. Где-то, конкретно в Ростове, в один из колледжей приобретен специальный 3D принтер. Где-то нужно было пробрести оборудование для школьного хора, где-то нужно было провести ремонт в актовом зале. Все эти задачи, которые ставили перед нами избиратели на нынешний 2024 год практически полностью выполнены, — поделился Александр Ищенко.