Катя Лель не требует от Отара Кушанашвили моральную компенсацию

По сообщению «Ридуса», жалоба в суд от Кати Лель на Кушанашвили поступила в марте текущего года. Исполнительнице не понравилось высказывание шоумена о ее ментальном здоровье. Предварительно предоставлялась информация о том, что Лель хочет взыскать с Кушанашвили моральную компенсацию в размере шести с половиной миллионов рублей. Однако, адвокат певицы отметила, что эта сумма была сформирована, когда даже сам шоумен не знал об онкологическом заболевании. Также Галанцева добавила, что информация о взыскании с шоумена денежной компенсации, которая появилась в СМИ, является вырванной из контекста.