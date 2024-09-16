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Posted 16 сентября, 10:49

Published 16 сентября, 10:49

Modified 16 сентября, 10:51

Updated 16 сентября, 10:51

Катя Лель не требует от Отара Кушанашвили моральную компенсацию

16 сентября 2024, 10:49
Адвокат Кати Лель Татьяна Галанцева опровергла информацию о том, что певица требует от шоумена Отара Кушанашвили денежную компенсацию в размере шести с половиной миллионов рублей.

По сообщению «Ридуса», жалоба в суд от Кати Лель на Кушанашвили поступила в марте текущего года. Исполнительнице не понравилось высказывание шоумена о ее ментальном здоровье. Предварительно предоставлялась информация о том, что Лель хочет взыскать с Кушанашвили моральную компенсацию в размере шести с половиной миллионов рублей. Однако, адвокат певицы отметила, что эта сумма была сформирована, когда даже сам шоумен не знал об онкологическом заболевании. Также Галанцева добавила, что информация о взыскании с шоумена денежной компенсации, которая появилась в СМИ, является вырванной из контекста.

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