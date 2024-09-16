С начала года «Почта России» доставила ТСР почти 170 тысячам маломобильных россиян

Posted 16 сентября, 15:52
Published 16 сентября, 15:52
Modified 16 сентября, 15:52
Updated 16 сентября, 15:52
Отметим, что доставка ТСР осуществляется во все регионы в рамках государственных гарантий, предоставляемых Социальным фондом России и Министерством труда и социальной защиты РФ. Об этом сообщает transsibinfo.com.
В числе посылок — одноразовые медицинские подгузники для взрослых пациентов, спецсредства, используемые при нарушении функций выделения, упоры, рычаги, крепления. Также «Почта России» занимается доставкой катетеров, средств фиксации и приспособлений для протезов. В перспективе компания возьмет в работу доставку крупногабаритных ТСР, например специальных кроватей.
Клиент может получить заказ через курьера или забрать в удобном для него отделении компании.
В конце 2023 года партнеры провели тестирование доставки в Калининградской и Псковской областях, где по с помощью «Почты России» ТСР получили более 2000 жителей. С апреля 2024 года данная услуга стала доступна уже в 83 субъектах страны.
В рамках февральского послания ФС РФ Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечения услугами долговременного ухода к 2030 году всех граждан с инвалидностью.
Как отметил гендиректор «Почты России» Михаил Волков, ключевая задача компании — помогать государству и оказывать поддержку всем категориям российского населения. Многие маломобильные граждане испытывают проблемы при передвижении. Ресурсы компании позволяют сократить сроки получения ТСР для жителей всех уголков России.