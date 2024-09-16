Жителям Ростова-на-Дону доступен вклад в МТС Банке по ставке до 21,5% годовых

Posted 16 сентября, 12:00
Published 16 сентября, 12:00
Modified 16 сентября, 12:02
Updated 16 сентября, 12:02
Также повышены ставки на все сроки, например, при размещении средств на один год — до 19% годовых. Оформить вклад можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка.
Для премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады при открытии на срок 91, 120, 150, 181 и 367 дней с ежемесячным начислением процентов.
Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Также МТС Банк повысил ставки по депозитам для компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Теперь доходность варьируется от 17,26% до 18,28% годовых в зависимости от вида вклада, суммы и срока размещения. Подобрать оптимальный депозит предприниматели Ростова-на-Дону могут в мобильном приложении для бизнеса или оставить заявку на сайте банка.