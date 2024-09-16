Жителям Ростова-на-Дону доступен вклад в МТС Банке по ставке до 21,5% годовых

Также МТС Банк повысил ставки по депозитам для компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Теперь доходность варьируется от 17,26% до 18,28% годовых в зависимости от вида вклада, суммы и срока размещения. Подобрать оптимальный депозит предприниматели Ростова-на-Дону могут в мобильном приложении для бизнеса или оставить заявку на сайте банка.