Фестиваль науки юга России прошел при поддержке Банка «Центр-инвест»

Участники фестиваля в ходе события оставляли заявки на ежегодный открытый конкурс «Умная стипендия» банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО», лауреаты которого станут обладателями стипендии в 50 000 рублей и смогут стажироваться в банке «Центр-инвест». При этом обучаться они будут у лучших специалистов акселератора банка.