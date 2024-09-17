Фестиваль науки юга России прошел при поддержке Банка «Центр-инвест»

Posted 17 сентября, 09:19
Published 17 сентября, 09:19
Modified 17 сентября, 09:19
Updated 17 сентября, 09:19
Кроме того, участие в фестивале приняли сотрудники российских научно-образовательных организаций и промпредприятий, предприниматели, а также молодые изобретатели и представители научного сообщества.
По словам председателя совета директоров банка «Центр-инвест», профессора, доктора экономических наук Василия Высокова, ставшего участником церемонии открытия фестиваля, жители Дона являются креативными личностями и их изобретательность — это драйвер социально-экономического развития региона. Целями креативного развития должны стать рост производительности труда и материального благополучия жителей. Предпринимательское сообщество нуждается в талантах, которые способны замечать неочевидное и достигать невозможного, что в условиях совместной работы дает многократный результат.
Участники фестиваля в ходе события оставляли заявки на ежегодный открытый конкурс «Умная стипендия» банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО», лауреаты которого станут обладателями стипендии в 50 000 рублей и смогут стажироваться в банке «Центр-инвест». При этом обучаться они будут у лучших специалистов акселератора банка.
Банк «Центр-инвест» занимается успешной реализацией ESG-модели ответственного бизнеса в экономике трансформаций, оказывает поддержку культурно-образовательным инициативам, формирует условия для развития талантов в Ростовской области, повышая их глобальную конкурентоспособность в интересах нашего и будущих поколений.