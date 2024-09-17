rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 09:19

Published 17 сентября, 09:19

Modified 17 сентября, 09:19

Updated 17 сентября, 09:19

Фестиваль науки юга России прошел при поддержке Банка «Центр-инвест»

Фестиваль науки юга России прошел при поддержке Банка «Центр-инвест»

17 сентября 2024, 09:19
Фото: Пресс-служба ПАО Центр-инвест
Реклама. ПАО КБ «Центр-Инвест». erid: LjN8K1kMG
14 сентября 2024 года на стадионе «Ростов Арена» стартовал XV Фестиваль науки юга России. В очередной раз в качестве партнера события выступил Банк «Центр-инвест», ставший активным участником его мероприятий.

Кроме того, участие в фестивале приняли сотрудники российских научно-образовательных организаций и промпредприятий, предприниматели, а также молодые изобретатели и представители научного сообщества.

По словам председателя совета директоров банка «Центр-инвест», профессора, доктора экономических наук Василия Высокова, ставшего участником церемонии открытия фестиваля, жители Дона являются креативными личностями и их изобретательность — это драйвер социально-экономического развития региона. Целями креативного развития должны стать рост производительности труда и материального благополучия жителей. Предпринимательское сообщество нуждается в талантах, которые способны замечать неочевидное и достигать невозможного, что в условиях совместной работы дает многократный результат.

Фото: Пресс-служба ПАО Центр-инвест

Участники фестиваля в ходе события оставляли заявки на ежегодный открытый конкурс «Умная стипендия» банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО», лауреаты которого станут обладателями стипендии в 50 000 рублей и смогут стажироваться в банке «Центр-инвест». При этом обучаться они будут у лучших специалистов акселератора банка.

Банк «Центр-инвест» занимается успешной реализацией ESG-модели ответственного бизнеса в экономике трансформаций, оказывает поддержку культурно-образовательным инициативам, формирует условия для развития талантов в Ростовской области, повышая их глобальную конкурентоспособность в интересах нашего и будущих поколений.

Подпишитесь
Популярное