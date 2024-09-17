ФОМС будет сотрудничать с Фондом социального страхования Казахстана

Илья Баланин заявил, что ФОМС на протяжении значительного времени активно сотрудничает с казахскими коллегами. У фонда имеется обширный опыт, включая эффективные решения и подходы к управлению и финансированию системы ОМС. Обмен опытом с казахскими специалистами даст возможность расширить накопленные знания и станет мощным стимулом для развития обеих сторон.