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Posted 17 сентября, 11:32

Published 17 сентября, 11:32

Modified 17 сентября, 11:32

Updated 17 сентября, 11:32

ФОМС будет сотрудничать с Фондом социального страхования Казахстана

ФОМС будет сотрудничать с Фондом социального страхования Казахстана

17 сентября 2024, 11:32
Фото: пресс-служба ФОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального медицинского страхования Республики Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области обязательного медстрахования.

Подписание меморандума произошло на международной конференции, посвященной аккредитации и качеству медицинских услуг, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациента.

Как сообщает РИА Новости, документ подписали глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин и председатель правления Фонда социального медицинского страхования Республики Казахстан Абылкаир Скаков.

Илья Баланин заявил, что ФОМС на протяжении значительного времени активно сотрудничает с казахскими коллегами. У фонда имеется обширный опыт, включая эффективные решения и подходы к управлению и финансированию системы ОМС. Обмен опытом с казахскими специалистами даст возможность расширить накопленные знания и станет мощным стимулом для развития обеих сторон.

По условиям меморандума, ФОМС и Фонд социального медстрахования Республики Казахстан будут обмениваться опытом по обязательному медицинскому страхованию, самыми эффективными практиками законодательства в этой области, а также совместно участвовать в тематических мероприятиях.

В ходе конференции Илья Баланин также представил доклад, в котором акцентировал внимание на том, что средства ОМС, которые используются при реализации государственных программ и проектов, направлены на формирование здорового образа жизни россиян, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, рост рождаемости и воспитание здорового поколения.

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