ФОМС будет сотрудничать с Фондом социального страхования Казахстана

Posted 17 сентября, 11:32
Published 17 сентября, 11:32
Modified 17 сентября, 11:32
Updated 17 сентября, 11:32
Подписание меморандума произошло на международной конференции, посвященной аккредитации и качеству медицинских услуг, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациента.
Как сообщает РИА Новости, документ подписали глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин и председатель правления Фонда социального медицинского страхования Республики Казахстан Абылкаир Скаков.
Илья Баланин заявил, что ФОМС на протяжении значительного времени активно сотрудничает с казахскими коллегами. У фонда имеется обширный опыт, включая эффективные решения и подходы к управлению и финансированию системы ОМС. Обмен опытом с казахскими специалистами даст возможность расширить накопленные знания и станет мощным стимулом для развития обеих сторон.
По условиям меморандума, ФОМС и Фонд социального медстрахования Республики Казахстан будут обмениваться опытом по обязательному медицинскому страхованию, самыми эффективными практиками законодательства в этой области, а также совместно участвовать в тематических мероприятиях.
В ходе конференции Илья Баланин также представил доклад, в котором акцентировал внимание на том, что средства ОМС, которые используются при реализации государственных программ и проектов, направлены на формирование здорового образа жизни россиян, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, рост рождаемости и воспитание здорового поколения.