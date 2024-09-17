Глава РЭО Буцаев: 60% россиян заметили улучшения в сфере обращения с с ТКО

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в мае этого года по заказу РЭО проводилось социологическое исследование, которое было направлено на контроль эффективности реализуемых мер в рамках реформирования сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Методом опроса был проведен анализ отношения россиян к проводимой реформе, определен их уровень информированности. В целом исследование дало возможность провести комплексный анализ состояния отрасли обращения с ТКО, изучение проблемы раздельного сбора и просветительской деятельности в субъектах РФ и федеральных округах, напомнил Буцаев. Он также добавил, что важной задачей являлась оценка внедрения культуры обращения с ТКО. Об этом пишет 56orb.