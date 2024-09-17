Глава РЭО Буцаев: 60% россиян заметили улучшения в сфере обращения с с ТКО

Posted 17 сентября, 07:37
Published 17 сентября, 07:37
Modified 17 сентября, 07:37
Updated 17 сентября, 07:37
Исследование показало, что 60,7% опрошенных признают определенные улучшения в сфере обращения с ТКО за последние два года.
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в мае этого года по заказу РЭО проводилось социологическое исследование, которое было направлено на контроль эффективности реализуемых мер в рамках реформирования сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Методом опроса был проведен анализ отношения россиян к проводимой реформе, определен их уровень информированности. В целом исследование дало возможность провести комплексный анализ состояния отрасли обращения с ТКО, изучение проблемы раздельного сбора и просветительской деятельности в субъектах РФ и федеральных округах, напомнил Буцаев. Он также добавил, что важной задачей являлась оценка внедрения культуры обращения с ТКО. Об этом пишет 56orb.
Согласно опросу, более половины респондентов (60,7%) заявили о каких-либо улучшениях в сфере обращения с ТКО за последние два года (35,6% утверждают, что «да, скорее произошли»; 25,1% — «да, произошли»). Чаще такие ответы дают жители сельской местности, а также опрошенные из Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов.
Среди россиян отмечен высокий уровень информированности о просветительской работе в сфере обращения с ТКО: 28,1% слышали об образовательных мероприятиях, 55,5% — о волонтерских акциях, нацеленных на повышение уровня экологической культуры. В то же время о подобных мероприятиях и акциях не слышали 71,1% и 43,4%.
В большей степени охвачены акциями, направленными на повышение уровня экологической осознанности, молодые люди до 24 лет: представители данной категории показывают максимальную информированность и чаще становятся участниками подобных мероприятий.
Чаще знают об акциях, но не участвуют в них люди старше 55 лет. Несколько ниже уровень информированности о просветительских мероприятиях и акциях среди россиян в возрасте от 25 до 44 лет и жителей сельской местности.
В территориальном разрезе меньшую информированность по обоим критериям зафиксировали среди опрошенных из ЦФО, Южного федерального округа, а также среди жителей новых территорий.
Телефонный опрос был проведен среди граждан России старше 18 лет, проживающих в 89 субъектах Российской Федерации. В нем приняли участие 8906 респондентов.