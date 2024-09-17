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Posted 17 сентября, 12:32

Published 17 сентября, 12:32

Modified 17 сентября, 12:34

Updated 17 сентября, 12:34

Сельхознаправление Российских студенческих отрядов Дона работает по всему югу России

Сельхознаправление Российских студенческих отрядов Дона работает по всему югу России

17 сентября 2024, 12:32
Фото: из архива Российских студенческих отрядов
Сельхознаправление Российских студенческих отрядов Дона работает по всему югу России
Сотни тонн фруктов и рыбы обработали Российские студенческие отряды Ростовской области за летний период. В сельскохозяйственном направлении РСО трудятся почти 400 студентов.

Если с выловом и обработкой рыбы на Дальнем Востоке уже закончили, то трудовой сезон по сбору фруктов ещё продолжается.

«Четыре путинных отряда Российских студенческих отрядов Ростовской области уже вернулись с работ по обработке рыбы на Камчатке и Сахалине. За три месяца наши ребята выполнили колоссальный объём работы. 2,5 миллиона килограмм красной рыбы выловлено и обработано при помощи ростовских студентов за сезон 2024 года», — руководитель Российских студенческих отрядов Ростовской области Роман Уколов.

Работа в полях Краснодарского и Ставропольского краёв, а также Ростовской и Липецкой областей в самом разгаре. Около 100 человек трудятся на сборе урожая яблок на межрегиональных проектах «Степь» и «Алма продакшн». Помимо сбора плодов ребята занимаются механизированными работами на сельскохозяйственной технике.

Помимо сбора плодов ребята занимаются механизированными работами на сельскохозяйственной технике.Помимо сбора плодов ребята занимаются механизированными работами на сельскохозяйственной технике.
Помимо сбора плодов ребята занимаются механизированными работами на сельскохозяйственной технике.. Фото: из архива Российских студенческих отрядов

В пятый год подряд Российские студенческие отряды Ростова реализуют Всероссийский сельскохозяйственный проект «Агроном-сад» в Липецкой области. Он собрал более 200 участников из 14 регионов России и продлится до окончания осенней уборки фруктов.

Помимо этого, с июня по июль механизированные отряды отработали на уборке зерновых культур в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Студенты на практике соприкасаются с той работой, которой им предстоит заниматься после получения высшего образования в профильных вузах. На деле исследуют работу комбайнов, тракторов и других специализированных машин области сельского хозяйства.

В пятый год подряд Российские студенческие отряды Ростова реализуют Всероссийский сельскохозяйственный проект «Агроном-сад» в Липецкой области.В пятый год подряд Российские студенческие отряды Ростова реализуют Всероссийский сельскохозяйственный проект «Агроном-сад» в Липецкой области.
В пятый год подряд Российские студенческие отряды Ростова реализуют Всероссийский сельскохозяйственный проект «Агроном-сад» в Липецкой области.. Фото: из архива Российских студенческих отрядов

Напомним, в 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше одного миллиона человек.

В ноябре текущего года в Кремле пройдёт юбилейный Всероссийских слёт студенческих отрядов.

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