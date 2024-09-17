Сельхознаправление Российских студенческих отрядов Дона работает по всему югу России

Помимо этого, с июня по июль механизированные отряды отработали на уборке зерновых культур в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Студенты на практике соприкасаются с той работой, которой им предстоит заниматься после получения высшего образования в профильных вузах. На деле исследуют работу комбайнов, тракторов и других специализированных машин области сельского хозяйства.