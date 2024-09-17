Сельхознаправление Российских студенческих отрядов Дона работает по всему югу России

Posted 17 сентября, 12:32
Published 17 сентября, 12:32
Modified 17 сентября, 12:34
Updated 17 сентября, 12:34
Если с выловом и обработкой рыбы на Дальнем Востоке уже закончили, то трудовой сезон по сбору фруктов ещё продолжается.
«Четыре путинных отряда Российских студенческих отрядов Ростовской области уже вернулись с работ по обработке рыбы на Камчатке и Сахалине. За три месяца наши ребята выполнили колоссальный объём работы. 2,5 миллиона килограмм красной рыбы выловлено и обработано при помощи ростовских студентов за сезон 2024 года», — руководитель Российских студенческих отрядов Ростовской области Роман Уколов.
Работа в полях Краснодарского и Ставропольского краёв, а также Ростовской и Липецкой областей в самом разгаре. Около 100 человек трудятся на сборе урожая яблок на межрегиональных проектах «Степь» и «Алма продакшн». Помимо сбора плодов ребята занимаются механизированными работами на сельскохозяйственной технике.
В пятый год подряд Российские студенческие отряды Ростова реализуют Всероссийский сельскохозяйственный проект «Агроном-сад» в Липецкой области. Он собрал более 200 участников из 14 регионов России и продлится до окончания осенней уборки фруктов.
Помимо этого, с июня по июль механизированные отряды отработали на уборке зерновых культур в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Студенты на практике соприкасаются с той работой, которой им предстоит заниматься после получения высшего образования в профильных вузах. На деле исследуют работу комбайнов, тракторов и других специализированных машин области сельского хозяйства.
Напомним, в 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше одного миллиона человек.
В ноябре текущего года в Кремле пройдёт юбилейный Всероссийских слёт студенческих отрядов.