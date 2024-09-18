Армия роботов-поваров может готовить сотни блюд за считанные минуты

Posted 18 сентября, 08:26
Published 18 сентября, 08:26
Modified 18 сентября, 08:26
Updated 18 сентября, 08:26
Портал newkhakasiya.online информирует, что автоматизированная кухня от компании Hestia состоит из нескольких компонентов: конвейерной ленты, мультиварки и кладовой. Данная система способна заменить до трёх шеф-поваров и приготовить более двухсот различных блюд.
Роботы на подобной кухне могут выполнить любую задачу, от распаковки ингредиентов до загущения соуса. Примечательно, что после завершения приготовления робот автоматически моет всё оборудование. На это у него уходит меньше пятнадцати секунд, что позволяет быстро перейти к приготовлению следующего блюда.
Достичь подобной эффективности помогла запатентованная технология Hestia. Она дает возможность системе контролировать время и температуру приготовления, а также количество ингредиентов. Это приводит к неизменно высокому качеству блюда, независимо от того, сколько заказов обрабатывается. Данные роботы способны готовить до 60 блюд в час.
В компании утверждают, что данные роботы могут обеспечивать однородность блюда благодаря имеющимся датчикам. Это позволяет гарантировать регулярное качество, которого трудно добиться на обычных кухнях.