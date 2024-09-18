Армия роботов-поваров может готовить сотни блюд за считанные минуты

Роботы на подобной кухне могут выполнить любую задачу, от распаковки ингредиентов до загущения соуса. Примечательно, что после завершения приготовления робот автоматически моет всё оборудование. На это у него уходит меньше пятнадцати секунд, что позволяет быстро перейти к приготовлению следующего блюда.