РЭО перечислил партнеров Российского экологического форума — 2024

Буцаев отметил, что форум зарекомендовал себя как значимая отраслевая площадка, где бизнес, госслужащие и общественные деятели обсуждают вопросы обращения с отходами. В этом году основными партнерами форума стали Сбер, группа «ЭкоЛайн», ЭКОМАШГРУПП, «Сибстекло» и РЖД. По его словам, можно гордиться тем, что такие крупные компании активно вовлечены в охрану окружающей среды и продвижение концепции экономики замкнутого цикла в России, передает 56orb.ru.