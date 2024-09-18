РЭО перечислил партнеров Российского экологического форума — 2024

Posted 18 сентября, 13:16
Published 18 сентября, 13:16
Modified 18 сентября, 13:16
Updated 18 сентября, 13:16
Буцаев отметил, что форум зарекомендовал себя как значимая отраслевая площадка, где бизнес, госслужащие и общественные деятели обсуждают вопросы обращения с отходами. В этом году основными партнерами форума стали Сбер, группа «ЭкоЛайн», ЭКОМАШГРУПП, «Сибстекло» и РЖД. По его словам, можно гордиться тем, что такие крупные компании активно вовлечены в охрану окружающей среды и продвижение концепции экономики замкнутого цикла в России, передает 56orb.ru.
Партнёры форума подготовят отраслевые сессии. Генеральный директор ЭКОМАШГРУПП Александр Пугин подчеркнул, что форум предоставляет партнёрам площадку для продуктивных обсуждений между всеми участниками рынка. От имени компании он заявил, что рад участвовать в этом значимом событии, которое формирует тенденции на годы вперёд.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о сотрудничестве с РЭО в рамках форума. По его словам, банк поддерживает организацию с самого её основания и продолжит это делать, так как задача Сбера — максимизировать использование вторичных ресурсов и перейти к циклической экономике, что является ключевым элементом нового национального проекта «Экологическое благополучие».
Президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран отметил, что диалог между бизнесом и экспертами с РЭО является конструктивным. Он подчеркнул готовность предпринимателей поддерживать инициативы, способствующие созданию устойчивых механизмов вовлечения твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот и экологизации промышленности.
Форум 2024 года будет проводиться с 7 по 9 октября и включит молодёжный день и деловую программу. Организаторами РЭФ выступают РЭО, Правительство РФ и Минприроды России.