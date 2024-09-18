Собственное жильё по доступной цене в «Малина парк»

Проект «Малина Парка» сделан так, чтобы каждый смог наслаждаться жизнью. Здесь два детских сада на 140 и 80 мест, школа на 661 мест, собственный торговый центр площадью 1500 м² и кафе, все это позволяет не только экономить время, но и продуктивно планировать как будни так и прогулки выходного дня.