Собственное жильё по доступной цене в «Малина парк»

Posted 18 сентября, 07:00
Published 18 сентября, 07:00
Modified 18 сентября, 07:00
Updated 18 сентября, 07:00
Жилой комплекс воплотивший в себе продуманную внутреннюю инфраструктуру, способную удовлетворить потребности разных категорий жителей от молодых пар и семей с детьми, до взрослых и подростков, все это — «Малина Парк».
Квартиры, построенные с использованием современных европейских технологий, обеспечивают комфорт и стильный дизайн, а уютные планировки специально созданы для теплых вечеров в кругу близких и друзей.
Комплекс создавался специально под современного человека, учитывая его ритм жизни. Удобное расположение ЖК позволяет легко добраться до центра города, а также ощутить комфорт развитой инфраструктуры Западного микрорайона донской столицы.
Проект «Малина Парка» сделан так, чтобы каждый смог наслаждаться жизнью. Здесь два детских сада на 140 и 80 мест, школа на 661 мест, собственный торговый центр площадью 1500 м² и кафе, все это позволяет не только экономить время, но и продуктивно планировать как будни так и прогулки выходного дня.
Для заботы о здоровье жителей комплекса в непосредственной близости от ЖК расположились городские поликлиники, лаборатории и частные медицинские центры.
На территории комплекса предусмотрено озеленение, а также множество мест как для активного, так и спокойного времяпровождения. Для автовладельцев предусмотрена отдельная парковка на 2000 мест, а небольшое количество автомобилей во дворе обеспечит безопасность для детей и взрослых.
Более комфортной жизнь в ЖК «Малина Парк» делают современные «умные» технологии. Это и быстрые безопасные лифты, и индивидуальные регуляторы отопления и многое другое.
Более подробную информацию можно получить в отделе продаж по тел.: +7 863 204 21 50 или при личном визите в офис, который располагается на улице Малиновского 33б. При покупке доступны скидочные предложения и рассрочка.