АО СК «РСХБ-Страхование» — первая компания, осуществившая выплату по ЧС в Башкирии

«Погода в Башкирии все чаще наносит ощутимый ущерб аграриям. В складывающихся условиях погодной нестабильности агрострахование становится тем инструментом, который способен защитить интересы аграриев и сохранить финансовую устойчивость сельхозтоваропроизводителей. Быстрое урегулирование стало возможным благодаря оперативной работе по оценке ущерба и налаженному взаимодействию с аграриями», — комментирует Булат Низамов, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Уфе.