АО СК «РСХБ-Страхование» — первая компания, осуществившая выплату по ЧС в Башкирии

Posted 19 сентября, 07:58
Published 19 сентября, 07:58
Modified 19 сентября, 07:59
Updated 19 сентября, 07:59
Страховым событием стала утрата (гибель) более 6 700 га урожая ярового ячменя в Аургазинском и Кармаскалинском районах Республики из-за переувлажнения почвы. На территории региона был введен режим ЧС.
Выплата агропредприятию в связи с утратой сельскохозяйственных культур составила 34 млн рублей.
«Погода в Башкирии все чаще наносит ощутимый ущерб аграриям. В складывающихся условиях погодной нестабильности агрострахование становится тем инструментом, который способен защитить интересы аграриев и сохранить финансовую устойчивость сельхозтоваропроизводителей. Быстрое урегулирование стало возможным благодаря оперативной работе по оценке ущерба и налаженному взаимодействию с аграриями», — комментирует Булат Низамов, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Уфе.