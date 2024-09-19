Банк «Центр-инвест» и РГЭУ (РИНХ) открыли Центр искусственного интеллекта

Взаимодействие банка и вуза продолжается уже более тридцати лет. В стенах университета начали свой профессиональный и научный путь основатели банка «Центр-инвест» Василий Высоков, Татьяна Высокова и Лидия Симонова. За это время было реализовано много совместных проектов, включая конкурсы «Искусственный интеллект для ЦУР» и «Экономика трансформаций».