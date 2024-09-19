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Posted 19 сентября, 16:15

Published 19 сентября, 16:15

Modified 19 сентября, 16:17

Updated 19 сентября, 16:17

Банк «Центр-инвест» и РГЭУ (РИНХ) открыли Центр искусственного интеллекта

Банк «Центр-инвест» и РГЭУ (РИНХ) открыли Центр искусственного интеллекта

19 сентября 2024, 16:15
Фото: Изображение Midjourney
Банк «Центр-инвест» заключил соглашение с Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) о создании Центра искусственного интеллекта. Документ был подписан 17 сентября. На базе центра экономисты будут проходить обучение по работе с базами данных и цифровыми моделями.

В центре будут готовить специалистов, разбирающихся в механизмах региональной экономики и умеющих работать с интеллектуальными цифровыми системами.

Центр был открыт благодаря совместным усилиям банка и университета с целью обучения студентов навыкам ИИ для решения задач в области экономики. Об этом рассказал председатель Совета директоров, доктор экономических наук, профессор Василий Высоков. Эксперт отметил, что за счет автоматизации монотонных задач в области экономики студенты смогут расширить свой творческий потенциал и проявить свои таланты.

Предполагается, что в ходе обучения теория будет неразрывно связана с практикой. Представители банка и учебного заведения помогут студентам в практическом применении полученных знаний, привлекая их к работе над текущими задачами бизнеса и государства

Взаимодействие банка и вуза продолжается уже более тридцати лет. В стенах университета начали свой профессиональный и научный путь основатели банка «Центр-инвест» Василий Высоков, Татьяна Высокова и Лидия Симонова. За это время было реализовано много совместных проектов, включая конкурсы «Искусственный интеллект для ЦУР» и «Экономика трансформаций».

Отметим, что банк управляет активами фонда целевого капитала для развития учебного заведения. Экономист Василий Высоков является членом попечительского совета фонда. В 2022 году капитал фонда был увеличен на три миллиона рублей.

Студенты РГЭУ (РИНГХ) часто одерживают победу в конкурсе «Умная стипендия», который на протяжении последних двадцати трех лет проводит банк «Центр-инвест». Наиболее талантливые участники получают возможность стать стажерами в этой организации с перспективой дальнейшего трудоустройства.

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