Буцаев: Россия расширяет сотрудничество с Индией в сфере переработки ТКО

Posted 19 сентября, 16:29
Published 19 сентября, 16:29
Modified 19 сентября, 16:30
Updated 19 сентября, 16:30
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, важнейшими направлениями в рамках развития отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла остаются инвестиции в проекты по переработке отходов и расширенная ответственность производителей (РОП). Россия и Индия укрепляют сотрудничество по данным направлениям, продолжая обмениваться мнениями и по другим проблемам, добавил глава РЭО. Об этом сообщает NewsNN.
Представитель РЭО и директор миссии «Чистая Индия» обменялись мнениями и определили такие важные направления двустороннего сотрудничества, как развитие экологических инициатив и разработка общих экологических стандартов и правил в рамках BRICS, обмен технологическим опытом, особенно в сфере компостирования и биогазовых проектов. Стороны признали важность консолидации позиции относительно разработки международного соглашения по пластиковым отходам ООН.
Также в рамках визита делегация РЭО побывала на объектах жилищного строительства и ознакомилась с тем, как работает система вывоза отходов в рамках комплексного развития территорий в Нью-Дели.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» сформирована в соответствии с указом президента от 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО состоит в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно установленной Указом президента России от 07.05.2024 № 309 национальной цели развития необходимо достичь показателей по формированию экономики замкнутого цикла: к 2030 году обеспечить сортировку всего объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем половины таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем четверти отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.