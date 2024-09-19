Буцаев: Россия расширяет сотрудничество с Индией в сфере переработки ТКО

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» сформирована в соответствии с указом президента от 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО состоит в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно установленной Указом президента России от 07.05.2024 № 309 национальной цели развития необходимо достичь показателей по формированию экономики замкнутого цикла: к 2030 году обеспечить сортировку всего объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем половины таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем четверти отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.