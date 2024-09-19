Эксперт назвал сроки возобновления программы семейной ипотеки

Программа льготного кредитования, в рамках которой люди могли получать ипотеку под 6%, подразумевала, что недополученные доходы будут покрываться за счет бюджетных средств. На данный момент, деньги, которые правительство выделило на компенсацию разницы в процентных ставках, исчерпаны. Банки смогут возобновить льготы на кредиты лишь в том случае, если правительство установит новые лимиты, которые обеспечат финансовым учреждениям компенсацию упущенной выгоды. Ключевую роль в этом играет политика Центробанка. Если регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 19% или поднимет её, то вряд ли в ближайшее время удастся возобновить программу семейной ипотеки.