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Posted 19 сентября, 08:54

Published 19 сентября, 08:54

Modified 19 сентября, 08:56

Updated 19 сентября, 08:56

Эксперт назвал сроки возобновления программы семейной ипотеки

19 сентября 2024, 08:54
Финансист Михаил Беляев рассказал, когда в России могут возобновить программу семейной ипотеки.

Как пишет «Ридус», Беляев отметил, что банки прекращают выдачу льготных ипотек на покупку жилья, так как они являются коммерческими организациями и не будут работать в убыток. На сегодняшний день ключевая ставка Банка России составляет 19%. Поэтому очевидно, что рыночная стоимость ипотеки должна существенно превышать этот уровень.

Программа льготного кредитования, в рамках которой люди могли получать ипотеку под 6%, подразумевала, что недополученные доходы будут покрываться за счет бюджетных средств. На данный момент, деньги, которые правительство выделило на компенсацию разницы в процентных ставках, исчерпаны. Банки смогут возобновить льготы на кредиты лишь в том случае, если правительство установит новые лимиты, которые обеспечат финансовым учреждениям компенсацию упущенной выгоды. Ключевую роль в этом играет политика Центробанка. Если регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 19% или поднимет её, то вряд ли в ближайшее время удастся возобновить программу семейной ипотеки.

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