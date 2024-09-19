Из Ростовской области в Курскую доставили гумпомощь пострадавшим и экипировку бойцам

Posted 19 сентября, 14:29
Published 19 сентября, 14:29
Modified 19 сентября, 14:31
Updated 19 сентября, 14:31
Отправку выполнили по поручению секретаря Ростовского регионального отделения «Единой России», председателя областного Законодательного Собрания Александра Ищенко.
Из нашего региона привезли продукты питания, питьевую воду, одежду, предметы ухода за детьми, бытовую технику, канцтовары для учебы и другое — всего более 15 тонн груза, который собирали активисты партии вместе с жителями Ростовской области.
«Наше донское отделение „Единой России“, депутатский корпус продолжают гуманитарную миссию. На основе собранных ранее заявок и пожеланий был составлен точный перечень необходимого. Сегодня мы доставили груз на склад, эта помощь будет распределена между семьями», — рассказал Владимир Влазнев.
Он уточнил, что уже планируется к отправке новый гуманитарный рейс, сейчас составляется список необходимого исходя из потребностей людей.
Также донские единороссы навестили военнослужащих из Ростовской области, которые несут боевую вахту на курском направлении. По заявке бойцов им передали бронеплиты, комплекты противоосколочной защиты, берцы, шлемы, рюкзаки, запас продуктов.
Ранее депутаты и волонтеры Ростовской области уже доставляли в Курскую область многотонный груз помощи для находящихся в пунктах временного размещения.