На территории популярного парка Лога улучшили мобильный интернет

Ландшафтно-тематический парк «Лога» — это уникальный проект. Здесь содержится более 120 видов животных в условиях максимально приближенных к природной среде, а территория парка на данный момент составляет 22 гектара. Ежегодно через ворота парка проходит более 500 тысяч гостей, они едут сюда круглый год, чтобы увидеть, как меняется донская природа.