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Posted 19 сентября, 10:00

Published 19 сентября, 10:00

Modified 19 сентября, 10:02

Updated 19 сентября, 10:02

На территории популярного парка Лога улучшили мобильный интернет

На территории популярного парка Лога улучшили мобильный интернет

19 сентября 2024, 10:00
Фото: Юлия Валентеенко
Модернизированное телеком-оборудование LTE от МТС установили в популярном месте отдыха — парке Лога. Парк находится в хуторе Старая Станица в относительной близости к трассе федерального назначения М4 и является популярным местом отдыха не только среди ростовчан, но и гостей региона.

Ландшафтно-тематический парк «Лога» — это уникальный проект. Здесь содержится более 120 видов животных в условиях максимально приближенных к природной среде, а территория парка на данный момент составляет 22 гектара. Ежегодно через ворота парка проходит более 500 тысяч гостей, они едут сюда круглый год, чтобы увидеть, как меняется донская природа.

 — До установки новой базовой станции ближайшее телеком-оборудование было в центральной части Старой станицы. Теперь же зона покрытия расширилась не только на населенный пункт, но и все зоны отдыха парка. А это — озеро, зоопарк, экзотеррариум, аттракционы, рестораны и кузнечное подворье, — отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
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