На территории популярного парка Лога улучшили мобильный интернет

Posted 19 сентября, 10:00
Published 19 сентября, 10:00
Modified 19 сентября, 10:02
Updated 19 сентября, 10:02
Ландшафтно-тематический парк «Лога» — это уникальный проект. Здесь содержится более 120 видов животных в условиях максимально приближенных к природной среде, а территория парка на данный момент составляет 22 гектара. Ежегодно через ворота парка проходит более 500 тысяч гостей, они едут сюда круглый год, чтобы увидеть, как меняется донская природа.
— До установки новой базовой станции ближайшее телеком-оборудование было в центральной части Старой станицы. Теперь же зона покрытия расширилась не только на населенный пункт, но и все зоны отдыха парка. А это — озеро, зоопарк, экзотеррариум, аттракционы, рестораны и кузнечное подворье, — отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.