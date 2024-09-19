«Почта России» оказывает помощь в поиске доноров костного мозга

Екатерина Куманина, директор по внешним коммуникациям «Почты России», сообщила, что на сегодняшний день проект охватывает почти всю страну. Партнерство с Национальным регистром доноров костного мозга способствует увеличению числа зарегистрированных доноров, что повышает шансы на выздоровление пациентов. Принять участие в проекте могут все желающие, независимо от места проживания, а многие сотрудники компании активно участвуют в его реализации и становятся настоящими амбассадорами донорства костного мозга. Они регистрируются в национальном регистре, обмениваются информацией с коллегами и друзьями, а также опровергают распространенные мифы о донорстве. В компании высоко ценят данное сотрудничество и гордятся своим участием в этой важной инициативе.