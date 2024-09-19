«Почта России» оказывает помощь в поиске доноров костного мозга

Posted 19 сентября, 15:30
Published 19 сентября, 15:30
Modified 19 сентября, 15:30
Updated 19 сентября, 15:30
По данным издания 56orb.ru, через почту поступило 27 тысяч заявок от желающих стать донорами. Из них двадцать человек успешно прошли процедуру донации и стали реальными донорами костного мозга.
Присоединиться к Национальному РДКМ очень просто. Нужно заполнить заявку на сайте rdkm.ru, после чего «Почта России» бесплатно доставит наборы для самостоятельного забора образцов биоматериала. Добровольцы могут сделать мазок с внутренней стороны щек без участия медиков. Полученный материал и заполненные документы следует запечатать в конверт и отправить в лабораторию.
Сотрудничество «Почты России» с Национальным РДКМ существенно расширяет географические рамки донорской базы: более половины привлеченных добровольцев проживают в небольших населённых пунктах. До начала реализации проекта «Почты России» возможность стать донором была только при сдаче крови в медицинских лабораториях, а таких почти не бывает за пределами крупных городов.
Екатерина Куманина, директор по внешним коммуникациям «Почты России», сообщила, что на сегодняшний день проект охватывает почти всю страну. Партнерство с Национальным регистром доноров костного мозга способствует увеличению числа зарегистрированных доноров, что повышает шансы на выздоровление пациентов. Принять участие в проекте могут все желающие, независимо от места проживания, а многие сотрудники компании активно участвуют в его реализации и становятся настоящими амбассадорами донорства костного мозга. Они регистрируются в национальном регистре, обмениваются информацией с коллегами и друзьями, а также опровергают распространенные мифы о донорстве. В компании высоко ценят данное сотрудничество и гордятся своим участием в этой важной инициативе.
Расширение регистра увеличивает шансы пациентов с заболеваниями крови в поиске подходящего донора. Время в таких случаях часто имеет решающее значение и может исчисляться неделями или даже днями. Вероятность нахождения подходящего неродственного донора составляет 1:10 000.
С 2018 года Национальный регистр доноров костного мозга провел 315 трансплантаций от российских доноров — 301 для отечественных пациентов и 14 для зарубежных, при этом 120 россиян получили трансплантаты из других стран.