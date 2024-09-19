Юбилейный партнер: «Ростелеком» поддержал молодежный форум «Ростов» в десятый раз

Posted 19 сентября, 07:55
Published 19 сентября, 07:55
Modified 19 сентября, 07:57
Updated 19 сентября, 07:57
Мероприятие прошло в детском оздоровительном центре «Спутник» в селе Натальевка на берегу Азовского моря. Национальный провайдер обеспечил проводным и беспроводным интернетом всю территорию проведения форума. Специалисты компании на основе собственной оптической инфраструктуры установили и подключили девять точек доступа Wi-Fi в шести шатрах, штабе, помещениях медиаслужбы и в собственном корпусе. Пропускная способность беспроводной связи достигала 1 Гбит/с, а общий входящий и исходящий трафик составил около 800 Гб.
Сергей Мордасов, вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома»: «Мы видим свою миссию не только в развитии телеком-инфраструктуры, но и в содействии формированию правильного гражданского общества, особенно его подрастающего поколения, от которого в будущем будет зависеть цифровизация страны. Поэтому наша компания поддерживает активную и талантливую молодежь и все ее интересные инициативы. Форум „Ростов — один из таких ярких проектов, с которым мы сотрудничаем десятый год подряд и видим, как он растет и развивается, вовлекая в свои ряды все больше ребят из южных регионов. Форум уже приобрел федеральный масштаб, и я уверен, что впереди у нашего партнерства большое будущее“.
В этом году форум прошел под эгидой Росмолодежи. Организатором мероприятия выступило Агентство развития молодежных инициатив (АРМИ) при поддержке Правительства Ростовской области и комитета по молодежной политике региона. Образовательная программа была ориентирована на агросферу и состояла из пяти треков: «Бизнес», «Проекты для села», «Кадры», «Агропромышленный комплекс» и «Лидеры».
В рамках форума «Ростов» «Ростелеком» объединил в одном пространстве площадку для проведения образовательных и развлекательных программ. С утра в корпусе компании проходили лекции, мастер-классы, бизнес-игры, а вечером всех участников ожидали кибертурниры, творческие конкурсы, караоке, викторины с призами и многое другое.
Александр Кривоусов, технический директор форума «Ростов»: «Форум уже не первый год собирает огромное количество активной молодежи, которая готова работать на благо своей страны. Юбилейный „Ростов“ не стал исключением. Получив статус Всероссийского события, организаторы форума смогли пригласить в донской регион талантливых участников, спикеров и волонтеров со всей страны: от новых регионов России до крайнего севера. Традиционно цифровым партнером такого масштабного события стал „Ростелеком“. Компания построила оптическую инфраструктуру, обеспечила „Спутник“ интернетом и связью».
Артем Хрипков, участник форума: «На форуме создалась неописуемая атмосфера и с каждым днем волна позитивного настроения только росла. Все участники — уникальные, веселые и заряженные на развитие. Площадка „Ростелекома“ стал местом притяжения молодежи. Каждый день там я видел счастливые лица участников и заряженные эмоциями лица сотрудников компании. Очень теплая атмосфера, уют и, конечно, технологии».
«Ростелеком» традиционно поддерживает образовательные молодежные форумы на юге России, в числе которых «Молодая волна», «Ростов», «Машук», «БерегА» и другие.
Получить информацию о проектах, реализуемых «Ростелекомом» в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.