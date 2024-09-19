Юбилейный партнер: «Ростелеком» поддержал молодежный форум «Ростов» в десятый раз

Сергей Мордасов, вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома»: «Мы видим свою миссию не только в развитии телеком-инфраструктуры, но и в содействии формированию правильного гражданского общества, особенно его подрастающего поколения, от которого в будущем будет зависеть цифровизация страны. Поэтому наша компания поддерживает активную и талантливую молодежь и все ее интересные инициативы. Форум „Ростов — один из таких ярких проектов, с которым мы сотрудничаем десятый год подряд и видим, как он растет и развивается, вовлекая в свои ряды все больше ребят из южных регионов. Форум уже приобрел федеральный масштаб, и я уверен, что впереди у нашего партнерства большое будущее“.