Администрация Ростова отремонтирует более 100 квартир соцжилья до конца 2024 года

Напомним, что в донской столице за 5 лет и истекший период текущего года свои жилищные условия улучшили более 2300 семей льготных категорий граждан. Среди них: расселяемые из аварийного жилья, дети-сироты, молодые и многодетные семьи. Многие из них получили жилье по договору соцнайма или приобрели жилье на выплаченные субсидии за счет средств бюджетов всех уровней.