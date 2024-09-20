Администрация Ростова отремонтирует более 100 квартир соцжилья до конца 2024 года

Posted 20 сентября, 10:25
Published 20 сентября, 10:25
Modified 20 сентября, 10:27
Updated 20 сентября, 10:27
На постоянной основе специалисты проводят ремонт муниципальных жилых помещений, после чего эти квартиры предоставляются нуждающимся. До конца текущего года ремонт сделают более чем в 100 квартирах, предназначенных для временного и постоянного проживания. Об этом сообщил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Накануне, по поручению главы города, специалисты администрации провели рабочий объезд ремонтируемых объектов. Комиссия под председательством заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Валентина Кукина проверила работу подрядных организаций в рамках заключенных контрактов на бульваре Комарова, где расположились дома 28/4 и 30а.
Алексей Логвиненко заявил, что до конца года в донской столице будет отремонтировано более 100 квартир специализированного и социального жилья.
— Это квартиры маневренного фонда, служебное жилье и жилье для социального найма, — добавил глава администрации Ростова-на-Дону.
После завершения ремонтных работ эти квартиры предоставят различным категориям граждан. Это и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и педагоги, не имеющие собственности на территории города, а также граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств или признания многоквартирного дома аварийным.
Напомним, что в донской столице за 5 лет и истекший период текущего года свои жилищные условия улучшили более 2300 семей льготных категорий граждан. Среди них: расселяемые из аварийного жилья, дети-сироты, молодые и многодетные семьи. Многие из них получили жилье по договору соцнайма или приобрели жилье на выплаченные субсидии за счет средств бюджетов всех уровней.
Для обеспечения жильем льготных категорий граждан город активно использует возможности масштабных инвестиционных проектов, по условиям которых инвестор передает муниципалитету 5% квартир. В настоящее время уже начата реализация 5 таких инвестпроектов, в соответствии с которыми до 2029 года в муниципальную собственность планируется принять 2622 квартиры.