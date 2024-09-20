Медведев заявил о необходимости шефства первичек над семьями участников СВО

Posted 20 сентября, 10:43
Published 20 сентября, 10:43
Modified 20 сентября, 10:43
Updated 20 сентября, 10:43
Мероприятие прошло под руководством председателя партии Дмитрия Медведева и исполняющего обязанности секретаря генерального совета Владимира Якушева, пишет mkset.ru.
В начале встречи Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что всё начинается с первичных организаций. Основная работа ведется именно там. Он также добавил, что хотя высшие партийные органы занимаются формированием идеологии, именно на местах создается репутация «Единой России».
По его словам, первичные подразделения должны не только реализовывать идеи партии и поддерживать решения президента, но и устранять недостатки. Он напомнил, что «Единая Россия» насчитывает около 90 тыс. первичек и 2,6 млн членов.
Говоря о функциях идеальной первички, Медведев подчеркнул, что ее обязанность — объяснять, почему правда стоит за «Единой Россией». Представители партии должны вести открытый диалог с обществом, излагая свои идеи честно и обоснованно.
Он также указал на важность корректного взаимодействия с людьми и отметил наличие уникальной политической ментальности в России.
Кроме того, он выразил поддержку инициативам по установлению памятного знака за членство в партии, увеличению медийной активности первичных отделений, а также расширению возможностей грантовых конкурсов для реализации общественно значимых инициатив. Также он выделил работу первичных отделений по поддержке семей участников СВО.
Сайт ER.RU пишет, что в завершение Владимир Якушев поблагодарил секретарей первичных отделений за их усилия. Он отметил, что к партийцам часто обращаются граждане со своими повседневными проблемами. По его словам, в этом заключается сила «Единой России» — разветвленная сеть и системное взаимодействие первичных отделений, которые позволяют партии быть народной.
2 июля 2024 года «Единая Россия» на заседании генсовета под руководством Дмитрия Медведева учредила совет первичных отделений партии, в который вошли представители всех 89 субъектов Российской Федерации.
Ростовскую область в совете первичных отделений представляет Светлана Зяблова, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» № 6 города Волгодонска, многодетная мама. Она рассказала, что донские первичные организации активно участвуют в волонтерской работе, вносят вклад в реализацию партийных проектов, осуществляют контроль за исполнением работ на объектах народной программы. Еще одной важной задачей, к которой присоединились активисты первичек, является подготовка социально ориентированных инициатив.
«Совсем недавно мы собирались на областном форуме наших первичных отделений, где обсуждали новые инициативы в интересах семей с детьми. Проводил форум секретарь Ростовского регионального отделения „Единой России“, глава нашего донского парламента Александр Валентинович Ищенко. Мы услышали немало интересных предложений, например по продлению регионального материнского капитала, который для многих стал существенной мерой поддержки. Уже на форуме мы сразу договорились, что депутаты-единороссы Законодательного собрания рассмотрят эти предложения с точки зрения конкретного воплощения», — рассказала Светлана Зяблова.
Добавим, в Ростовской области действуют 2 679 первичных отделений «Единой России», по этому показателю донские единороссы входят в число лидеров.