Медведев заявил о необходимости шефства первичек над семьями участников СВО

«Совсем недавно мы собирались на областном форуме наших первичных отделений, где обсуждали новые инициативы в интересах семей с детьми. Проводил форум секретарь Ростовского регионального отделения „Единой России“, глава нашего донского парламента Александр Валентинович Ищенко. Мы услышали немало интересных предложений, например по продлению регионального материнского капитала, который для многих стал существенной мерой поддержки. Уже на форуме мы сразу договорились, что депутаты-единороссы Законодательного собрания рассмотрят эти предложения с точки зрения конкретного воплощения», — рассказала Светлана Зяблова.