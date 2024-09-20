Разработки техногигантов представят на выставке TechnoBuild в Екатеринбурге

Posted 20 сентября, 07:01
Published 20 сентября, 07:01
Modified 20 сентября, 07:10
Updated 20 сентября, 07:10
Одновременно с выставкой на Урале организуют строительный форум, в рамках которого запланированы сотни деловых мероприятий и строительный чемпионат. Среди организаторов мероприятия — Минстрой и Главгосэкспертиза России.
Участники форума обсудят применение новой модели техрегулирования для инновационного развития стройотрасли, перспективы экспансии федеральных девелоперов в регионы, особенности рынка деревянного домостроения, вопросы градостроительства, внедрение технологий умного города и цифровых технологий для их применения в инженерных системах, вопросы создания комфортной городской среды, качества стройматериалов и компетентности кадров.
Одновременно с этим в стенах выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» (самый большой на Урале и один из крупнейших в масштабах РФ) развернется огромная экспозиция, которую, как ожидается, посетят не менее 25 тысяч человек, в том числе — из-за рубежа.
Выставка охватит все направления строительства, проектирования и развития городской среды. Она станет местом встречи для участников рынка, где они смогут ознакомиться с инновационными разработками, материалами, оборудованием и технологиями для эффективной работы.
Так, компания Aurinko представит на выставке новые решения для бесперебойного электроснабжения объектов на основе солнечной энергии, компания Arbonia предложит премиальный дизайн стальных трубчатых радиаторов в эксклюзивных цветах. Лидеры цифровизации такие как облачная платформа для управления строительными проектами «Экзон» (входит в список отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК, объединяет всех участников строительства) и продукт «Экспло-ИТ» (платформу для умной эксплуатации, а также формирования цифрового паспорта объекта), программа для автоматизации процесса снабжения и закупок в строительстве «Синтека» и торговая интернет-площадка для инженерного и строительного рынка «Закупай».
Новейшие достижения в строительстве и технологии помогут участникам рынка найти новые технологичные решения для своих проектов. В частности, платформа «Экзон», ставшая лидером отечественного ПО в 2023 году по объему чистой прибыли, представит концепцию применения цифровых инструментов на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства: от предпроекта до цифровой эксплуатации.
Международный форум-выставка откроется 1 октября и продлится четыре дня по адресу: г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2.
Подробнее об участниках и программе можно узнать на сайте мероприятия.