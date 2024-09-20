Участники Российских студенческих отрядов из Ростовской области сыграли свадьбу

«Для защиты института семьи и сохранения традиционных ценностей в России, 2024 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным — Годом семьи. Для бойцов Российских студенческих отрядов семья имеет особый смысл. Во время работы летом ребята находят настоящих друзей, любовь и даже создают семьи. За 20 лет современной истории в РСО было создано более 2500 молодых семей. С каждым годом в студенческих отрядах появляются всё больше семей», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.