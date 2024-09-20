Участники Российских студенческих отрядов из Ростовской области сыграли свадьбу

Posted 20 сентября, 08:19
Published 20 сентября, 08:19
Modified 20 сентября, 08:21
Updated 20 сентября, 08:21
Люссия Цветкова несколько лет работала в отряде «Орион» педагогического направления РСО, Александр Цикунов — командир отряда «Время» студенческих отрядов проводников.
В 2022 году ребята познакомились на межотрядном собрании студентов, где бойцы после успешного прохождения работы на целине ежегодно подводят итоги, делятся эмоциями и опытом.
Уже в следующем году, в окружении участников Российских студенческих отрядов, Александр сделал предложение своей девушке стать его законной супругой.
«Для защиты института семьи и сохранения традиционных ценностей в России, 2024 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным — Годом семьи. Для бойцов Российских студенческих отрядов семья имеет особый смысл. Во время работы летом ребята находят настоящих друзей, любовь и даже создают семьи. За 20 лет современной истории в РСО было создано более 2500 молодых семей. С каждым годом в студенческих отрядах появляются всё больше семей», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.
Свой официальный брак Люссия и Александр Цикуновы зарегистрировали 2 августа 2024 года. «В родных бойцовках около родного института, который нас и познакомил. Как я мечтала об этой фотографии!», — поделилась Люссия в своих социальных сетях.
Напомним, в 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше одного миллиона человек.