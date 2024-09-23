Казахстанский баскетбол: перспективы роста и пути к успеху на международной арене

На уровне чемпионата СССР местные мужские команды выступают с 1940 года, а женские — с 1946 г. С тех пор «корзинный спорт» превратился в серьезную арену, способную не только развлечь зрителя, но и привлечь крупнейших спонсоров, а заодно внести весомый вклад в укрепление международных отношений и культурный обмен. Хотя сегодня в РК чаще смотрят АПЛ, нежели НБА, новости баскетбола Казахстана все больше интересуют граждан страны. Динамика игры, ее азарт и непредсказуемость захватывают не только молодежь, но и людей зрелого возраста.