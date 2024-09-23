Комплексное освоение Левобережья как новый этап развития Ростова

Posted 23 сентября, 10:36
Published 23 сентября, 10:36
Modified 23 сентября, 10:38
Updated 23 сентября, 10:38
Согласно проекту, не застроенная территория близ Гребного канала может стать современным городским пространством с развитой социальной инфраструктурой, спортивными объектами и комфортным жильем.
Данная территория станет продолжением Гребного канала с зонами непрерывного озеленения. В проекте предусмотрены спортивные площадки различной направленности, памп-трек и скейт-парк, а также большой спортивный комплекс. Запланировано создание сети прогулочных аллей с велодорожкамии спринт-парка и обилием насаждений. Особое предпочтение будет отдано развитию социальной инфраструктуры.
На территории заложено 4 детских сада общей вместимостью 1470 мест и 3 школьных комплекса, где смогут обучаться 3200 ребят. В одной из школ разместится и детская школа искусств. Также проектом предусмотрено размещение 2 взрослых и 2 детских поликлиник, станции скорой медицинской помощи на 4 выездные бригады.
Запланировано создание тренировочной базы футбольного клуба «Ростов», спортивного комплекса с бассейном, городской библиотеки и храма. Разработана сеть игровых площадок для детей различного возраста.
Все это сделает территорию Левобережья новой точкой притяжения донской столицы, а реализация самого проекта создаст толчок для развития транспортной сети, создавая новые транспортные развязки, автомобильные подъезды и парковочные пространства.