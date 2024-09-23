Комплексное освоение Левобережья как новый этап развития Ростова

На территории заложено 4 детских сада общей вместимостью 1470 мест и 3 школьных комплекса, где смогут обучаться 3200 ребят. В одной из школ разместится и детская школа искусств. Также проектом предусмотрено размещение 2 взрослых и 2 детских поликлиник, станции скорой медицинской помощи на 4 выездные бригады.