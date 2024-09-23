В текущем году «Почтой России» было отправлено свыше 20 тысяч переводов в Казахстан

«Почта России» также является крупнейшим работодателем в стране, численность почтовых работников составляет 265 тысяч человек. Ежегодно через «Почту России» проходит около миллиарда бумажных писем и около 240 миллионов посылок. Компания предлагает услуги по переходу юридически значимой переписки в цифровой формат, в 2023 году было доставлено более 300 миллионов электронных заказных писем. У «Почты России» около 20 миллионов подписчиков в РФ, которые получают более 400 миллионов экземпляров печатных изданий в год.