В текущем году «Почтой России» было отправлено свыше 20 тысяч переводов в Казахстан

Posted 23 сентября, 19:13
Published 23 сентября, 19:13
Modified 23 сентября, 19:13
Updated 23 сентября, 19:13
Теперь можно отправить перевод в более чем 30 тысячах почтовых отделений по всей стране на любой адрес в республике. Получатель может забрать деньги в тот же или на следующий день. Комиссия за перевод составляет всего 2%. Средства получателю будут выданы в тенге по выгодному курсу, максимально соответствующему официальному курсу Национального банка Казахстана. Об этом пишет 56orb.
Антон Нечаев, директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России», отметил растущий интерес клиентов к услугам почты по денежным переводам, особенно в Казахстан. В настоящее время отправка денег возможна в 15 зарубежных направлениях, и «Почта России» продолжает расширять географию своих услуг, стремясь к удобству и доступности для всех клиентов.
В настоящее время клиенты компании могут осуществлять переводы в Грузию, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Сербию, Молдову, Южную Осетию, Абхазию, Кипр и Грецию.
«Почта России» является крупнейшим федеральным почтовым и логистическим оператором страны, входя в число стратегических предприятий РФ. Компания занимает седьмое место в мире по количеству отделений обслуживания клиентов, ее сеть насчитывает более 38 тысяч точек, около 66% из которых расположены в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов почты достигает 54 миллиона километров.
«Почта России» также является крупнейшим работодателем в стране, численность почтовых работников составляет 265 тысяч человек. Ежегодно через «Почту России» проходит около миллиарда бумажных писем и около 240 миллионов посылок. Компания предлагает услуги по переходу юридически значимой переписки в цифровой формат, в 2023 году было доставлено более 300 миллионов электронных заказных писем. У «Почты России» около 20 миллионов подписчиков в РФ, которые получают более 400 миллионов экземпляров печатных изданий в год.