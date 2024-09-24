Акционерам АО «Колхоз им. Мясникяна» устроили массовый допрос

Posted 24 сентября, 10:03
Published 24 сентября, 10:03
Modified 24 сентября, 10:05
Updated 24 сентября, 10:05
На протяжении двух дней акционеров АО «Колхоза им. Мясникяна» пытались, по их мнению, убедить написать заявления на генерального директора предприятия Матеоса Хатламаджияна, который в настоящее время отстранен от занимаемой должности решением суда.
В начале августа RostovGazeta рассказывала о ситуации, сложившейся в АО «Колхоз им. Мясникяна» из-за уголовного дела против генерального директора одного из ведущих сельхозпредприятий региона. Тогда более 240 сельчан подписались под обращением к президенту РФ Владимиру Путину в надежде остановить уголовное преследование.
Но через неделю после обращения сотрудников предприятия ожидал новый виток громкого дела. Он начался с массового допроса акционеров сельскохозяйственного предприятия прямо в стенах чалтырьской школы №2.
По словам самих колхозников, все началось 7 августа. Ближе к вечеру акционеры предприятия стали получать звонки якобы от сотрудников УЭБиПК ГУМВД РФ по РО с требованием явиться на следующий день к 11.00 по адресу: ул. Октябрьская, 36.
По назначенному адресу пришли более 50 человек. В основном — люди пожилого возраста. Их удивлению не было предела, когда оказалось, что их вызвали в местную школу №2, где в одном из корпусов порядка 10 сотрудников правоохранительных органов вели допросы.
— Мы приехали около 11:00. К этому времени во дворе уже стояла большая очередь. Никто ничего не объяснял. Мы просто стояли под палящим солнцем в 40-градусную жару и ждали, когда нас пригласят в здание. Я попала на допрос только в 15.00, — рассказала Татьяна К. (имена опрашиваемых изменены по их просьбе. — прим. ред.).
Михаил П. является одним из акционеров колхоза им. Мясникяна, он говорит, что во время беседы он испытывал психологическое давление.
— Полицейский пригласил меня за стол. И сразу показал справку, в которой было написано, что Матеос Хатламаджиян и другие сотрудники нанесли мне материальный ущерб. Украли наше имущество на сумму около 800 миллионов рублей. Утверждал, что руководство предприятия ущемляет наши интересы и буквально принуждали написать заявление о причиненном ущербе. Говорили, что мы сможем получить компенсацию от одного и более миллиона рублей, — поделился Михаил П.
Как оказалось, многие из вызванных на допрос и вовсе не понимали, о чем речь, так как были всего лишь наследниками прежних акционеров. Они не вникали в работу предприятия и не понимали, что от них требуется.
Одна из работниц на условиях анонимности отметила, что между делом ей сказали, что предприятие якобы будет распродано.
— Разговоры про компенсацию звучали как насмешка, издевка и неуважение к нашему труду, — дополнила женщина.
История с массовым допросом произвела на селян очень сильное впечатление. Они настолько напуганы и встревожены, что далеко не все идут на контакт со СМИ и рассказывают подробности произошедшего. Тем более, что «встречей» в школе дело не закончилась.
Целый месяц сотрудники регулярно приходили к акционерам домой без предупреждения. Кого-то допрашивали во дворе дома, а тех, кого на момент визита дома не было, вызывали в отдел полиции. Визиты оперативников во дворы стали главным страхом жителей поселка также, как и главной темой для разговоров в селе.
Вспоминая моменты допроса Анаит Т. говорит, что у каждого полицейского были заготовленные листы-справки с одинаковым текстом, который занимал треть страницы формата А4.
— Кажется, что опрашивая свидетелей, правоохранители даже не ставили целью добраться до какой-то истины, установить факты. Это больше походило на акт психологического давления с единственной целью получить заявление о том, что Матеос Хатламаджиян причинил нам материальный ущерб, — вспоминает Анаит.
Однако некоторые жители поселка все-таки сдались и написали требуемое заявление. Спустя некоторое время они стали отказываться от своих показаний и обратились за защитой в Следственный комитет и в прокуратуру Ростовской области.
В Генеральную прокуратуру РФ жалобу о незаконном допросе направила и адвокат Матеоса Хатламаджияна Людмила Лопаткина.
— Сотрудники правоохранительных органов нарушили нормы уголовно-процессуального кодекса. От людей потребовали явиться на допрос по телефону, хотя им должны были вручить повестку. Учитывая, что сельчане далеки от юридических познаний, они, как законопослушные граждане, пришли, хоть не обязаны были этого делать. Допросы проходили при большом скоплении людей в здании школы, что уже само по себе является нарушением. Кроме того, полицейские не разъяснили акционерам их права. Включая право не давать никаких показаний и право на адвоката для представления их интересов. На просьбу предоставить им копию протокола допроса сотрудники полиции отвечали отказом, ссылаясь на то, что это «государственный документ». Тем самым нарушая нормы УКП РФ, — обрисовала свою позицию Людмила Лопаткина.