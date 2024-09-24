ФОМС: В РФ провели свыше 800 тысяч процедур ЭКО в рамках ОМС

По сообщению ТАСС, интерес к процедуре ЭКО, финансируемой за счет средств ОМС, продолжает расти ежегодно. По статистике ФОМС, в 2023 году было выполнено 108,7 тысячи процедур ЭКО, то есть на 10,6% больше по сравнению с предыдущим годом. А за восемь месяцев текущего года было выполнено 71,5 тысячи процедур.