ФОМС: В РФ провели свыше 800 тысяч процедур ЭКО в рамках ОМС

Posted 24 сентября, 10:14
Published 24 сентября, 10:14
Modified 24 сентября, 10:14
Updated 24 сентября, 10:14
По сообщению ТАСС, интерес к процедуре ЭКО, финансируемой за счет средств ОМС, продолжает расти ежегодно. По статистике ФОМС, в 2023 году было выполнено 108,7 тысячи процедур ЭКО, то есть на 10,6% больше по сравнению с предыдущим годом. А за восемь месяцев текущего года было выполнено 71,5 тысячи процедур.
С 2024 года распределение объемов помощи по ЭКО будет осуществляться среди медицинских учреждений, которые провели не менее 100 подобных процедур за прошлый год, используя любые источники финансирования.
С 2013 года в России экстракорпоральное оплодотворение стало доступно на бесплатной основе по полису обязательного медицинского страхования: процедура финансируется за счет средств ФОМС. Все застрахованные лица по специальной квоте имеют право на бесплатное лечение бесплодия. Исследование его причин может длиться от трех до шести месяцев после неудачной попытки зачатия в течение года.
По состоянию на 2023 год общий объем финансирования ЭКО в рамках территориальной и базовой программ обязательного медицинского страхования составил 12,7 миллиарда рублей. В Фонде обязательного медицинского страхования подчеркнули, что каждый год происходит пересмотр объемов предоставляемых услуг.
На 2024 год запланировано провести 91 539 процедур ЭКО, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущим годом.