Проводники Российских студенческих отрядов из Ростова обслужили 2 млн пассажиров

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет в ноябре в Москве и соберет более 12 500 участников движения.