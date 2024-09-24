Проводники Российских студенческих отрядов из Ростова обслужили 2 млн пассажиров

Posted 24 сентября, 06:13
Published 24 сентября, 06:13
Modified 24 сентября, 06:15
Updated 24 сентября, 06:15
«Студенческие отряды проводников из Ростова буквально захватили работодателей по всей стране: в нашей „коллекции“ более 10 крупнейших депо, куда трудоустроены участники Российских студенческих отрядов Ростовской области. Ребята показывают качественный сервис и знакомят страну с движением РСО. За сезон в железнодорожных рейсах студенты провели более 230 000 часов», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.
География работы прошедшего лета удивляет своим размахом. Работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Адлера, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Симферополя, Нальчика, Владикавказа, Кисловодска, Саратова, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга приняли на работу студентов Ростовской области. Именно оттуда ребята отправились в рейсы по всей России.
Впервые в направлении студенческих отрядов проводников были устроены трудовые отряды подростков. Около 10 человек работали в вокзальных комплексах Северо-Кавказской железной дороги в должностях дежурных и помощников дежурных по вокзалу.
Также студенты трудились на должностях энергетиков, проводников, помощников машинистов и официантов вагонов-ресторанов.
В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет в ноябре в Москве и соберет более 12 500 участников движения.