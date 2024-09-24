РЭО сообщил о создании 997 цифровых моделей полигонов к концу года

По словам министра, в России действует около 900 полигонов, большинство из которых уже оцифровано. Ранее возникали проблемы с отсутствием данных о захоронениях отходов и текущем состоянии свалок, а также об их остаточной вместимости. Однако за последние три года ситуация значительно улучшилась: оцифрованы 600 полигонов и созданы 753 цифровые модели объектов ТКО, добавил Козлов.