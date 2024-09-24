РЭО сообщил о создании 997 цифровых моделей полигонов к концу года

Posted 24 сентября, 11:34
Published 24 сентября, 11:34
Modified 24 сентября, 11:34
Updated 24 сентября, 11:34
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил, что при лазерном сканировании полигонов анализируются такие параметры, как площадь, объём, высота объекта накопления отходов, вероятность обрушения и выход за пределы отведённой зоны. Это позволяет своевременно выявлять нарушения и принимать необходимые меры, передает newsnn.ru.
В России уже оцифровано 600 полигонов, благодаря этому можно наблюдать за динамикой изменений на некоторых из них. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил, что цифровые двойники полигонов играют ключевую роль в точном прогнозировании развития системы обращения с отходами.
По словам министра, в России действует около 900 полигонов, большинство из которых уже оцифровано. Ранее возникали проблемы с отсутствием данных о захоронениях отходов и текущем состоянии свалок, а также об их остаточной вместимости. Однако за последние три года ситуация значительно улучшилась: оцифрованы 600 полигонов и созданы 753 цифровые модели объектов ТКО, добавил Козлов.
Заместитель главы РЭО по цифровизации Алексей Буров сообщил, что компания сначала определяет, сколько регионам необходимо оцифровывать полигонов ежегодно. В этом году 85 субъектов подали заявки на создание цифровых двойников.
Все цифровые модели будут интегрированы в информационную систему мониторинга объектов размещения ТКО, созданную в 2023–2024 годах. Эта система обрабатывает результаты облётов с помощью собственной нейросети для анализа данных.