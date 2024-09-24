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Posted 24 сентября, 11:34

Published 24 сентября, 11:34

Modified 24 сентября, 11:34

Updated 24 сентября, 11:34

РЭО сообщил о создании 997 цифровых моделей полигонов к концу года

РЭО сообщил о создании 997 цифровых моделей полигонов к концу года

24 сентября 2024, 11:34
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор планирует до конца этого года создать 244 новые цифровые модели полигонов с твёрдыми коммунальными отходами. В результате общее количество таких цифровых двойников достигнет 997 к концу 2024 года. Эти усилия направлены на оценку остаточной вместимости полигонов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил, что при лазерном сканировании полигонов анализируются такие параметры, как площадь, объём, высота объекта накопления отходов, вероятность обрушения и выход за пределы отведённой зоны. Это позволяет своевременно выявлять нарушения и принимать необходимые меры, передает newsnn.ru.

В России уже оцифровано 600 полигонов, благодаря этому можно наблюдать за динамикой изменений на некоторых из них. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил, что цифровые двойники полигонов играют ключевую роль в точном прогнозировании развития системы обращения с отходами.

По словам министра, в России действует около 900 полигонов, большинство из которых уже оцифровано. Ранее возникали проблемы с отсутствием данных о захоронениях отходов и текущем состоянии свалок, а также об их остаточной вместимости. Однако за последние три года ситуация значительно улучшилась: оцифрованы 600 полигонов и созданы 753 цифровые модели объектов ТКО, добавил Козлов.

Заместитель главы РЭО по цифровизации Алексей Буров сообщил, что компания сначала определяет, сколько регионам необходимо оцифровывать полигонов ежегодно. В этом году 85 субъектов подали заявки на создание цифровых двойников.

Все цифровые модели будут интегрированы в информационную систему мониторинга объектов размещения ТКО, созданную в 2023–2024 годах. Эта система обрабатывает результаты облётов с помощью собственной нейросети для анализа данных.

#Общество
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