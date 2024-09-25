Депутат Останина пояснила, что именно будет считаться пропагандой «чайлдфри»

Останина отметила, что под определение «пропаганда „чайлдфри“ будут попадать публикации в социальных сетях или другие публичные высказывания, которые призывают граждан к отказу от рождения детей. При этом статьи и блоги, в которых рассказывается, что семейная пара из-за каких-то определенных проблем не может завести ребенка — не будут попадать под действие нового закона. Собеседница издания добавила, что в законе речь идет о призывах к осознанному отказу от деторождения и призывы проживать жизнь исключительно для собственного удовольствия.