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Posted 25 сентября, 13:33

Published 25 сентября, 13:33

Modified 25 сентября, 13:35

Updated 25 сентября, 13:35

Депутат Останина пояснила, что именно будет считаться пропагандой «чайлдфри»

25 сентября 2024, 13:33
Депутат отметила, что истории о том, что семья не может завести ребенка из-за проблем с финансами или здоровьем, не будут считаться пропагандой чайлдфри.

Нина Останина, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, рассказала «Ридусу», что попадет под действие закона как пропаганда «чайлдфри». Законопроект предусматривает достаточно внушительные штрафы за его нарушение.

Останина отметила, что под определение «пропаганда „чайлдфри“ будут попадать публикации в социальных сетях или другие публичные высказывания, которые призывают граждан к отказу от рождения детей. При этом статьи и блоги, в которых рассказывается, что семейная пара из-за каких-то определенных проблем не может завести ребенка — не будут попадать под действие нового закона. Собеседница издания добавила, что в законе речь идет о призывах к осознанному отказу от деторождения и призывы проживать жизнь исключительно для собственного удовольствия.

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