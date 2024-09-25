Ефимов: По программе реновации в новые дома переедут еще 6 тысяч москвичей

В сентябре около шести тысяч новоселов получили ключи от квартир в 11 новостройках, большинство из которых расположены на востоке города. Владимир Ефимов отметил, что новые дома, построенные в рамках программы реновации, находятся в шести административных округах: четыре ЖК — в Восточном, по две новостройке — в Западном и Юго-Восточном, а также по одному дому — в Центральном, Южном и Северном административных округах. Общее количество готовых квартир для заселения составило более 2,8 тысячи.