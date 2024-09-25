Ефимов: По программе реновации в новые дома переедут еще 6 тысяч москвичей

Posted 25 сентября, 11:57
Published 25 сентября, 11:57
Modified 25 сентября, 11:57
Updated 25 сентября, 11:57
Он уточнил, что в ближайшее время планируется переселение жителей еще тринадцати домов старого жилфонда в современные ЖК, пишет mos.ru.
В сентябре около шести тысяч новоселов получили ключи от квартир в 11 новостройках, большинство из которых расположены на востоке города. Владимир Ефимов отметил, что новые дома, построенные в рамках программы реновации, находятся в шести административных округах: четыре ЖК — в Восточном, по две новостройке — в Западном и Юго-Восточном, а также по одному дому — в Центральном, Южном и Северном административных округах. Общее количество готовых квартир для заселения составило более 2,8 тысячи.
Территории вокруг домов благоустроены. Здесь находятся уютные зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Каждый жилой комплекс создан с учетом доступности для всех групп населения, включая родителей с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями передвижения. Первые этажи зданий предназначены для размещения магазинов, объектов сферы услуг и другой инфраструктуры.
В рамках программы реновации планируется переселение москвичей из двадцати пяти старых домов. Жители переезжают внутри своих районов. В некоторых случаях это означает повышение доступности общественного транспорта. Например, жители Нагорного района, перебирающиеся в Электролитный проезд, смогут за три минуты пешком добираться до станции метро «Нагорная». Об этом сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики.
Переселение происходит поэтапно: в настоящее время идет процесс переезда жителей из четырех домов в Нагорном районе и из двух домов в Войковском районе. Также началось переселение жителей из двух домов в Фили-Давыдкове и из двух домов в Люблине. В Пресненском и Восточном районах расселяют по одному дому.
Отметим, что в августе 2017 года была принята программа реновации, в рамках которой предусмотрено переселение около миллиона жителей, проживающих в более чем в 5,1 тысячи домов, относящихся к старому жилфонду.