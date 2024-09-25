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Posted 25 сентября, 11:57

Published 25 сентября, 11:57

Modified 25 сентября, 11:57

Updated 25 сентября, 11:57

Ефимов: По программе реновации в новые дома переедут еще 6 тысяч москвичей

Ефимов: По программе реновации в новые дома переедут еще 6 тысяч москвичей

25 сентября 2024, 11:57
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В сентябре жители 12 старых домов столицы начали переезжать в новые многоквартирные дома, построенные в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в ближайшее время планируется переселение жителей еще тринадцати домов старого жилфонда в современные ЖК, пишет mos.ru.

В сентябре около шести тысяч новоселов получили ключи от квартир в 11 новостройках, большинство из которых расположены на востоке города. Владимир Ефимов отметил, что новые дома, построенные в рамках программы реновации, находятся в шести административных округах: четыре ЖК — в Восточном, по две новостройке — в Западном и Юго-Восточном, а также по одному дому — в Центральном, Южном и Северном административных округах. Общее количество готовых квартир для заселения составило более 2,8 тысячи.

Территории вокруг домов благоустроены. Здесь находятся уютные зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Каждый жилой комплекс создан с учетом доступности для всех групп населения, включая родителей с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями передвижения. Первые этажи зданий предназначены для размещения магазинов, объектов сферы услуг и другой инфраструктуры.

В рамках программы реновации планируется переселение москвичей из двадцати пяти старых домов. Жители переезжают внутри своих районов. В некоторых случаях это означает повышение доступности общественного транспорта. Например, жители Нагорного района, перебирающиеся в Электролитный проезд, смогут за три минуты пешком добираться до станции метро «Нагорная». Об этом сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики.

Переселение происходит поэтапно: в настоящее время идет процесс переезда жителей из четырех домов в Нагорном районе и из двух домов в Войковском районе. Также началось переселение жителей из двух домов в Фили-Давыдкове и из двух домов в Люблине. В Пресненском и Восточном районах расселяют по одному дому.

Отметим, что в августе 2017 года была принята программа реновации, в рамках которой предусмотрено переселение около миллиона жителей, проживающих в более чем в 5,1 тысячи домов, относящихся к старому жилфонду.

#Общество
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