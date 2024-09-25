Новая педиатрическая клиника «Евродон дети» открылась на Социалистической, 208

Posted 25 сентября, 07:00
Published 25 сентября, 07:00
Modified 25 сентября, 07:00
Updated 25 сентября, 07:00
Новый филиал клиники направлен на заботу о детском здоровье. Здесь проводят диагностику, вакцинацию, оформляют справки в детский сад и школу. Кроме того здесь можно получить консультацию узкопрофильных детских специалистов, включая неврологов, кардиологов, урологов, отоларингологов и других.
В отделении предусмотрена пренатальная и постнатальная диагностика для мам и маленьких пациентов, что позволяет обеспечить здоровье как матери, так и ребенка.
Клиника имеет два раздельных входа, и у каждого из них своя регистратура. Первый предназначен для плановых медицинских осмотров, второй — для заболевших и пациентов с температурой. Территория детского корпуса располагает парковкой для колясок, а также зоной для отдыха юных посетителей, включая качели.
В клинике «Евродон дети» отмечают, что при обращении, каждый ребенок получит здесь высококвалифицированное медицинское обслуживание. Кроме того, при необходимости всегда можно вызвать педиатра, медсестру или любого детского врача на дом.
Лицензия № Л041-01050-61/00739734 от 18.10.2023 г.
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