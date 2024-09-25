Новая педиатрическая клиника «Евродон дети» открылась на Социалистической, 208

Клиника имеет два раздельных входа, и у каждого из них своя регистратура. Первый предназначен для плановых медицинских осмотров, второй — для заболевших и пациентов с температурой. Территория детского корпуса располагает парковкой для колясок, а также зоной для отдыха юных посетителей, включая качели.