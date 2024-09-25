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Posted 25 сентября, 07:00

Published 25 сентября, 07:00

Modified 25 сентября, 07:00

Updated 25 сентября, 07:00

Новая педиатрическая клиника «Евродон дети» открылась на Социалистической, 208

Новая педиатрическая клиника «Евродон дети» открылась на Социалистической, 208

25 сентября 2024, 07:00
Фото: «Евродон дети»
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В донской столице на улице Социалистическая, 208 открылось флагманское педиатрическое отделение «Евродон дети».

Новый филиал клиники направлен на заботу о детском здоровье. Здесь проводят диагностику, вакцинацию, оформляют справки в детский сад и школу. Кроме того здесь можно получить консультацию узкопрофильных детских специалистов, включая неврологов, кардиологов, урологов, отоларингологов и других.

Фото: «Евродон дети»

В отделении предусмотрена пренатальная и постнатальная диагностика для мам и маленьких пациентов, что позволяет обеспечить здоровье как матери, так и ребенка.

Клиника имеет два раздельных входа, и у каждого из них своя регистратура. Первый предназначен для плановых медицинских осмотров, второй — для заболевших и пациентов с температурой. Территория детского корпуса располагает парковкой для колясок, а также зоной для отдыха юных посетителей, включая качели.

Фото: «Евродон дети»

В клинике «Евродон дети» отмечают, что при обращении, каждый ребенок получит здесь высококвалифицированное медицинское обслуживание. Кроме того, при необходимости всегда можно вызвать педиатра, медсестру или любого детского врача на дом.

Фото: «Евродон дети»

Лицензия № Л041-01050-61/00739734 от 18.10.2023 г.

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