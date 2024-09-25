Первый детский сад на Левом берегу Дона встретил своих воспитанников

Posted 25 сентября, 14:40
Published 25 сентября, 14:40
Modified 25 сентября, 14:42
Updated 25 сентября, 14:42
Первых дошколят встретили в торжественной обстановке. Поздравить ребят и сотрудников приехал и глава администрации города Ростова-на-дону Алексей Логвиненко. Градоначальник подчеркнул, что этот детский сад оснащен всем необходимым.
— Здесь есть современная мебель и техника. Музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, учителя-логопеда, футбольное поле и пищеблок. Для детей организовано 5-ти разовоепитание. Поздравляю юных ростовчан, их родителей и педагогов с «новосельем»! Пусть каждый день в новом детском саду будет для детей маленьким праздником! — сказал Алексей Логвиненко.
Новый детский сад назвали «Причал 23», а получить первые знания здесь смогут 200 малышей от полутора лет.
Директор ООО «СЗ-1»ЮСИ-Дон» Игорь Папко также присоединился к торжественному открытию дошкольного образовательного учреждения и поздравил собравшихся.
— Сегодня большой праздник. Свои двери открыл первый детский садик на Левом берегу Дона. Поздравляем всех с этим знаковым событием. Строители ГК «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Иванова Юрия Ивановича вложили весь свой профессионализм, работали с душой и на совесть, чтобы дети с ранних лет воспитывались и получали знания в самых лучших условиях. Детский сад получился красивым, уютным и безопасным. Одним из лучших в городе! Хотим поблагодарить правительство Ростовской области и администрацию города за всестороннюю поддержку и совместную плодотворную работу. Пусть в этих стенах всегда звучит звонкий детский смех! — обратился к воспитанникам и сотрудникам детского сада Игорь Папко.
Первый детский сад расположился в квартале у реки «Левобережье». Объект вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области». И именно с него начинается создание образовательного кластера на Левом Берегу. ГК «ЮгСтройИнвест» уже возводит здесь первую школу на 1100 учеников, которая будет сдана в следующем году. Так же застройщик планирует строительство второго детского сада с ясельной группой и бассейном.