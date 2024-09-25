Первый детский сад на Левом берегу Дона встретил своих воспитанников

— Сегодня большой праздник. Свои двери открыл первый детский садик на Левом берегу Дона. Поздравляем всех с этим знаковым событием. Строители ГК «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Иванова Юрия Ивановича вложили весь свой профессионализм, работали с душой и на совесть, чтобы дети с ранних лет воспитывались и получали знания в самых лучших условиях. Детский сад получился красивым, уютным и безопасным. Одним из лучших в городе! Хотим поблагодарить правительство Ростовской области и администрацию города за всестороннюю поддержку и совместную плодотворную работу. Пусть в этих стенах всегда звучит звонкий детский смех! — обратился к воспитанникам и сотрудникам детского сада Игорь Папко.