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Posted 25 сентября, 14:40

Published 25 сентября, 14:40

Modified 25 сентября, 14:42

Updated 25 сентября, 14:42

Первый детский сад на Левом берегу Дона встретил своих воспитанников

Первый детский сад на Левом берегу Дона встретил своих воспитанников

25 сентября 2024, 14:40
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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Первый детский сад-ясли начал свою работу на левом берегу Дона. Объект был построен за 13 месяцев компанией «ЮгСтройИнвест» в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования» и муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону».

Первых дошколят встретили в торжественной обстановке. Поздравить ребят и сотрудников приехал и глава администрации города Ростова-на-дону Алексей Логвиненко. Градоначальник подчеркнул, что этот детский сад оснащен всем необходимым.

— Здесь есть современная мебель и техника. Музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, учителя-логопеда, футбольное поле и пищеблок. Для детей организовано 5-ти разовоепитание. Поздравляю юных ростовчан, их родителей и педагогов с «новосельем»! Пусть каждый день в новом детском саду будет для детей маленьким праздником! — сказал Алексей Логвиненко.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Новый детский сад назвали «Причал 23», а получить первые знания здесь смогут 200 малышей от полутора лет.

Директор ООО «СЗ-1»ЮСИ-Дон» Игорь Папко также присоединился к торжественному открытию дошкольного образовательного учреждения и поздравил собравшихся.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

— Сегодня большой праздник. Свои двери открыл первый детский садик на Левом берегу Дона. Поздравляем всех с этим знаковым событием. Строители ГК «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Иванова Юрия Ивановича вложили весь свой профессионализм, работали с душой и на совесть, чтобы дети с ранних лет воспитывались и получали знания в самых лучших условиях. Детский сад получился красивым, уютным и безопасным. Одним из лучших в городе! Хотим поблагодарить правительство Ростовской области и администрацию города за всестороннюю поддержку и совместную плодотворную работу. Пусть в этих стенах всегда звучит звонкий детский смех! — обратился к воспитанникам и сотрудникам детского сада Игорь Папко.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Первый детский сад расположился в квартале у реки «Левобережье». Объект вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области». И именно с него начинается создание образовательного кластера на Левом Берегу. ГК «ЮгСтройИнвест» уже возводит здесь первую школу на 1100 учеников, которая будет сдана в следующем году. Так же застройщик планирует строительство второго детского сада с ясельной группой и бассейном.

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