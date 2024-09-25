Проект nebo. life назвал последние данные об уровне загрязнения городов России

Posted 25 сентября, 08:03
Published 25 сентября, 08:03
Modified 25 сентября, 08:03
Updated 25 сентября, 08:03
Так, среди городов с относительно низким уровнем загрязнения выделяются Казань, Санкт-Петербург, Ярославль, Чебоксары и Норильск. Примечательно, что Норильск, ранее занимавший лидирующие позиции в экологических антирейтингах, теперь демонстрирует значительное улучшение. По данным проекта «Чистое небо», уровень загрязнения в этих городах не превышает трех единиц на кубометр, сообщают newizv.ru.
В таких городах, как Барнаул, Калининград и Кемерово, уровень загрязнения достигает уже 35–38 единиц на кубометр, что делает их проблемными с экологической точки зрения. Замеры проводились как государственными органами, так и общественными организациями. Например, в Кемерово уровень вредных выбросов продолжает расти, и местные власти пока не смогли существенно исправить ситуацию.
Обратный пример представляет собой Норильск, который ранее считался одним из самых загрязненных городов мира. Благодаря внедрению «Серной программы», которую создало предприятие «Норникель», ситуация значительно улучшилась. Сегодня уровень загрязнения воздуха в Норильске составляет три единицы на кубометр. Проект «Чистое небо» ранее подтвердил, что замеры проводились с помощью датчиков в центральной части города, где ранее наблюдались серьезные проблемы с качеством воздуха.
Согласно ежегодному отчету Росгидромета, Норильск был исключен из списка самых загрязненных городов, так как уровень загрязнения атмосферного воздуха в нем теперь соответствует значению ИЗА > 7. Выбросы от стационарных источников и диоксида серы снизились на 140 тысяч тонн, или восемь процентов, по сравнению с 2022 годом.
«Серная программа» является частью федерального проекта «Чистый воздух». Минприроды России сообщило, что по итогам 2023 года в 12 городах-участниках объем выбросов опасных веществ сократился на 13,3%, а наибольший эффект достигнут в Новокузнецке, Челябинске, Череповце, Медногорске и Красноярске.