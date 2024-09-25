Проект nebo. life назвал последние данные об уровне загрязнения городов России

Согласно ежегодному отчету Росгидромета, Норильск был исключен из списка самых загрязненных городов, так как уровень загрязнения атмосферного воздуха в нем теперь соответствует значению ИЗА > 7. Выбросы от стационарных источников и диоксида серы снизились на 140 тысяч тонн, или восемь процентов, по сравнению с 2022 годом.